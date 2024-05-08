Еще в 2022 году Apple начала процесс постепенного отказа от использования физических SIM-карт в своих устройствах. С этих пор все iPhone, выпущенные для рынка США, лишены слота для «симки», а сотовая связь с мобильным оператором осуществляется только посредством eSIM. После весенней «планшетной» презентации Apple под названием «Let Loose» стало ясно, что следующим шагом компании в этом направлении является отказ от привычных SIM-карт в iPad.

Анонсированные на презентации планшеты iPad Air 6 (2024) и iPad Pro (2024) лишились слота для SIM-карт.

Об этом не говорилось на мероприятии, но это указано в технических характеристиках планшетов, представленных на сайте Apple.

Яблык в Telegram и YouTube.

В прошлых моделях «Айпадов» можно было использовать обычную SIМ-карту. Теперь же разработчики и маркетологи напирают на то, что современное поколение перешло на технологию eSIM.

В странах СНГ использование eSIM уже достаточно распространено. Поэтому для потенциальных покупателей новых планшетов Apple отсутствие слота для «симок» вряд ли станет таким же шоком, как, например, это было в десятые годы с массовым отказом от DVD-приводов в ноутбуках. Отсутствие слота для SIM-карты позволит сделать конструкцию iPad более компактной и водонепроницаемой.

В целом, отказ от физических SIM-карт в iPad – это смелый шаг, который демонстрирует стремление Apple к инновациям и упрощению пользовательского опыта.

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