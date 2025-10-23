BIGRUS X ULTRA MAX: обзор крутого российского проектора

Я часто сталкиваюсь с вопросом: «Что выбрать для домашнего кинотеатра — телевизор или проектор?» И если раньше я рекомендовал телевизоры за универсальность, то сегодня, благодаря современным решениям вроде BIGRUS X ULTRA MAX, мой ответ все чаще склоняется в пользу проекторов. Почему? Потому что подобные устройства, особенно в связке со светоотражающими экранами, способны дать такой уровень вовлечения и качества картинки, который раньше был доступен только в дорогих кинотеатрах.

BIGRUS X ULTRA MAX — продукт российского бренда BIGRUS, который уверенно конкурирует с именитыми международными производителями. И, что важно, вы получаете не только технологию, но и гарантийное обслуживание на территории России, Беларуси и Казахстана. Это сразу выделяет его среди китайских ноунеймов, где сервис зачастую оставляет желать лучшего.

Я провел с этим проектором две недели, тестировал его в разных сценариях: днем и ночью, с белой стеной и проекционным экраном DLD X2 UltraHDR. И готов поделиться всеми нюансами.

Технические характеристики

Начнем с сухих фактов:

Поддержка 4K UHD (апскейлинг), оригинальное разрешение Full HD (1920×1080);

Яркость: 3500 ANSI люмен;

Контрастность: 15000:1;

Проекционное соотношение: 1.31:1;

Технологии: 1LCD, поддержка HDR10;

Автоматическая фокусировка и коррекция трапеции;

Интерфейсы: HDMI, USB 3.0, Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, оптический аудио выход;

ОС: Android TV 9 (доступ к Кинопоиску, IVI, YouTube и пр.);

Динамики: 2×10 Вт;

Ресурс лампы: 50 000 часов;

Размер экрана: до 250 дюймов;

Шум: от 24 дБ (в тихом режиме);

Вес и габариты: 2,5 кг, 220×190×130 мм.

Внешний вид и комплектация

Первое впечатление — лаконичный, современный дизайн. BIGRUS X ULTRA MAX не будет выглядеть чужеродно ни в гостиной, ни в офисе. Пластик приятный на ощупь, все детали подогнаны аккуратно, сборка не вызывает вопросов.

В комплекте:

Проектор BIGRUS X ULTRA MAX;

Пульт дистанционного управления;

Кабель питания;

Инструкция пользователя на русском языке;

Комплект для чистки проектора;

Bluetooth-наушники в кейсе;

Кабель Type-C для зарядки.

Очень приятно было обнаружить Bluetooth-наушники — мелочь, а приятно, особенно если хочется смотреть фильмы ночью, не мешая домочадцам.

Пульт и кнопки управления

Здесь все по-современному: большинство команд осуществляется с помощью пульта. На самом проекторе есть только одна кнопка включения — не потеряйте пульт! К счастью, управление интуитивно понятное, все основные функции выведены на отдельные кнопки.

Пульт легкий, удобно лежит в руке, отклик моментальный. Есть поддержка голосового управления (Google Assistant). Из личного опыта: за две недели не возникло ни одной ситуации, когда бы мне понадобились физические кнопки на корпусе — все делается с пульта или голосом.

Интерфейсы и возможности подключения

BIGRUS X ULTRA MAX поддерживает практически все современные стандарты:

HDMI — для подключения ПК, игровых консолей, медиаплееров;

USB 3.0 — для флешек и внешних жестких дисков (поддерживает 4K-видео без лагов);

Type-C — для современных устройств;

Wi-Fi 6 — быстрый беспроводной интернет, потоковое видео в 4K идет без задержек;

Bluetooth 5.1 — для беспроводных наушников, колонок, клавиатур;

Оптический аудиовыход — можно вывести звук на старый ресивер без потерь качества.

Установка и настройка

Огромный плюс модели — простота инсталляции. Благодаря проекционному коэффициенту 1.31:1 можно получить 100-дюймового «гиганта» всего с 2,9 метра. Для квартиры или небольшого офиса этого более чем достаточно.

А за автоматическую фокусировку и корректировку трапеции отдельный респект инженерам. Включил проектор — и через несколько секунд картинка уже идеально ровная и резкая. Если хочется добиться максимального качества, рекомендую настраивать геометрию вручную через четырехточечную коррекцию: это позволяет избежать лишней цифровой обработки и сохранить детали.

Подвесить или установить проектор можно как на столе, так и на потолочном кронштейне. Вес позволяет даже использовать обычный фото-штатив — я именно так и делал.

Качество изображения

Используя BIGRUS X ULTRA MAX в связке со светоотражающим проекционным экраном DLD X2 UltraHDR, я получил картинку, сравнимую с топовыми DLP и даже лазерными проекторами.

Экран DLD X2 UltraHDR — это идеальное решение для домашних кинотеатров. Благодаря высокому коэффициенту отражения, даже при дневном свете изображение остается ярким, а черный — глубоким. Экран усиливает контраст, делает цвета насыщеннее, а детали — отчетливее. Если у вас нет идеально белой стены (а у большинства ее нет), такой экран просто незаменим.

Днем картинка остается читаемой, детали не теряются, даже если в комнате не полная темнота. Конечно, идеальный результат будет вечером или с зашторенными окнами, но и при обычном комнатном освещении смотреть фильмы и даже играть вполне комфортно.

Благодаря апскейлингу Full HD в 4K картинку можно растянуть хоть на 140–150 дюймов без существенной потери качества. Конечно, оригинальное 4K на DLP будет детальнее, но разница заметна только при прямом сравнении.

Звук

Два встроенных динамика по 10 Вт дают вполне достойный звук для просмотра фильмов и сериалов. Запас по громкости хороший — на комнату 20–30 кв.м. этого хватит с лихвой. Басов немного не хватает, но это особенность всех компактных проекторов.

Удобство использования

Android TV 9 — это уже почти стандарт для современных проекторов. Здесь все просто: зашел в Play Market, установил нужные приложения (IVI, Кинопоиск, YouTube), и наслаждайся контентом. Интерфейс работает шустро, лагов не заметил даже при одновременном открытии нескольких приложений.

Шум и нагрев

В тихом режиме проектор едва слышен: уровень шума около 24 дБ, что сравнимо с работой ноутбука на минимальных оборотах. На максимальной яркости вентиляторы, конечно, чуть громче, но даже тогда смотреть фильм не мешает.

Корпус почти не нагревается — благодаря эффективной системе охлаждения и продуманной вентиляции. Фильтры легко снимаются и чистятся — раз в пару месяцев достаточно пропылесосить их, чтобы поддерживать оптимальную работу устройства.

Заключение и выводы

BIGRUS X ULTRA MAX — это проектор, который реально меняет представление о домашних развлечениях. Российский бренд доказал, что может делать не просто доступные, а по-настоящему современные и технологичные устройства.

Что понравилось

Яркость и контрастность : Картинка впечатляет даже при дневном свете;

: Картинка впечатляет даже при дневном свете; Глубокий черный : Для 1LCD — просто отличный результат;

: Для 1LCD — просто отличный результат; Гарантия и сервис: Российская поддержка, нет страха остаться без обслуживания;

Российская поддержка, нет страха остаться без обслуживания; Универсальность : Огромное количество интерфейсов, гибкая настройка;

: Огромное количество интерфейсов, гибкая настройка; Легкая установка и автоматизация : Установил — и смотри;

: Установил — и смотри; Android TV: Все нужные приложения, голосовое управление, обновления.

Что можно улучшить

Игровой режим : Задержка 84 мс не идеальна для динамичных игр;

: Задержка 84 мс не идеальна для динамичных игр; Встроенный звук : Хорош, но не соперник отдельной акустике;

: Хорош, но не соперник отдельной акустике; Нет оптического зума и сдвига объектива: Требует внимательной установки.

Если вы давно мечтали о домашнем кинотеатре, но не хотели связываться с китайскими ноунеймами или переплачивать за бренд, то BIGRUS X ULTRA MAX — хороший выбор.

