С выходом watchOS 26 компания Apple внедрила в свои часы долгожданную функцию мониторинга артериального давления. Этот технологический прорыв показывает, как программные алгоритмы могут улучшить работу существующих устройств, делая продвинутый мониторинг здоровья доступным для большого количества людей.

Данная технология представляет особую ценность для раннего выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертония часто остается недиагностированной на ранних стадиях, и своевременное уведомление может побудить пользователя обратиться за профессиональной медицинской консультацией.

Как работает измерение давления в Apple Watch?

Как и все медицинские инновации Apple, система уведомлений о гипертонии — это результат многолетней научной работы и точных вычислений. В ее основе лежат передовые алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на анонимных данных масштабных исследований с участием свыше 100 000 человек. Точность и эффективность функции были успешно подтверждены в рамках клинических испытаний с участием 2000 пациентов.

Хотя технология не способна диагностировать все случаи заболевания, ее глобальный охват позволит миллионам человек по всему миру вовремя узнать о потенциальной проблеме, о которой они могли не подозревать.

Система основывается на совершенствованных алгоритмах анализа данных с оптического датчика сердечного ритма, который присутствует в Apple Watch нескольких поколений.

В отличие от обычных тонометров, которые показывают точные цифры давления в конкретный момент, технология Apple устроена иначе. Она не измеряет давление напрямую, а анализирует данные за длительный период, чтобы выявить стабильные признаки гипертонии.

Проще говоря: обычный тонометр дает разовый результат «здесь и сейчас», а Apple Watch отслеживают тенденции и закономерности в работе вашей сердечно-сосудистой системы в долгосрочной перспективе. Это позволяет заметить проблему даже тогда, когда разовые замеры могут быть в норме.

Процесс мониторинга включает:

непрерывный сбор данных о реакции сосудов на сердечные сокращения;

анализ динамики изменений в течение 30-дневного периода калибровки;

выявление устойчивых отклонений от индивидуальной нормы пользователя.

При обнаружении признаков повышенного давления пользователь получает уведомление с рекомендацией обратиться к специалисту. Важно отметить, что часы не отображают конкретные числовые значения систолического и диастолического давления, что связано с нормативными требованиями и медицинской этикой.

Какие Apple Watch поддерживают измерение давления?

Функция мониторинга артериального давления доступна на следующих моделях Apple Watch с watchOS 26:

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra 2

Такой подход демонстрирует стратегию Apple по обеспечению долгосрочной поддержки устройств и расширению функциональности через программные обновления, что увеличивает ценность для существующих пользователей.

Будет ли работать уведомления о гипертонии в России, Украине, Беларуси и Казахстане?

Новая функция Apple Watch по мониторингу гипертонии станет доступной пользователям более чем в 150 странах мира, включая США, государства Евросоюза, а также Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. Однако в официальном перечне Apple, опубликованном на ее сайте, Россия, Украина и Беларусь в числе этих стран отсутствует.

Надеемся, что поддержка функции появится в ближайших обновлениях.

Важные ограничения и условия использования

функция предназначена для пользователей старше 22 лет;

не рекомендуется для беременных женщин;

не заменяет официальные методы диагностики;

не подходит для пользователей с уже диагностированной гипертонией.

Apple подчеркивает, что функция не ставит диагнозов, а служит инструментом для повышения осведомленности о состоянии здоровья.

Функция доступна на совместимых устройствах с установленной watchOS 26. Владельцы поддерживаемых моделей могут активировать функцию в приложении «Здоровье» на iPhone.

