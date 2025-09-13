Измерение давления в Apple Watch: как это работает и на каких часах поддерживается?

13 сентября 2025 |

С выходом watchOS 26 компания Apple внедрила в свои часы долгожданную функцию мониторинга артериального давления. Этот технологический прорыв показывает, как программные алгоритмы могут улучшить работу существующих устройств, делая продвинутый мониторинг здоровья доступным для большого количества людей.

Измерение давления в Apple Watch

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Данная технология представляет особую ценность для раннего выявления рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Гипертония часто остается недиагностированной на ранних стадиях, и своевременное уведомление может побудить пользователя обратиться за профессиональной медицинской консультацией.

 

Содержание статьи

  1. Как работает измерение давления в Apple Watch?
  2. Какие Apple Watch поддерживают измерение давления?
  3. Будет ли работать уведомления о гипертонии в России, Украине, Беларуси и Казахстане?
  4. Важные ограничения и условия использования

 

Как работает измерение давления в Apple Watch?

Как и все медицинские инновации Apple, система уведомлений о гипертонии — это результат многолетней научной работы и точных вычислений. В ее основе лежат передовые алгоритмы искусственного интеллекта, обученные на анонимных данных масштабных исследований с участием свыше 100 000 человек. Точность и эффективность функции были успешно подтверждены в рамках клинических испытаний с участием 2000 пациентов.

Хотя технология не способна диагностировать все случаи заболевания, ее глобальный охват позволит миллионам человек по всему миру вовремя узнать о потенциальной проблеме, о которой они могли не подозревать.

Система основывается на совершенствованных алгоритмах анализа данных с оптического датчика сердечного ритма, который присутствует в Apple Watch нескольких поколений.

В отличие от обычных тонометров, которые показывают точные цифры давления в конкретный момент, технология Apple устроена иначе. Она не измеряет давление напрямую, а анализирует данные за длительный период, чтобы выявить стабильные признаки гипертонии.

Проще говоря: обычный тонометр дает разовый результат «здесь и сейчас», а Apple Watch отслеживают тенденции и закономерности в работе вашей сердечно-сосудистой системы в долгосрочной перспективе. Это позволяет заметить проблему даже тогда, когда разовые замеры могут быть в норме.

Процесс мониторинга включает:

  • непрерывный сбор данных о реакции сосудов на сердечные сокращения;
  • анализ динамики изменений в течение 30-дневного периода калибровки;
  • выявление устойчивых отклонений от индивидуальной нормы пользователя.

При обнаружении признаков повышенного давления пользователь получает уведомление с рекомендацией обратиться к специалисту. Важно отметить, что часы не отображают конкретные числовые значения систолического и диастолического давления, что связано с нормативными требованиями и медицинской этикой.

Измерение давления в Apple Watch

 

Какие Apple Watch поддерживают измерение давления?

Функция мониторинга артериального давления доступна на следующих моделях Apple Watch с watchOS 26:

  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 3
  • Apple Watch Series 10
  • Apple Watch Series 9
  • Apple Watch Ultra 2

Такой подход демонстрирует стратегию Apple по обеспечению долгосрочной поддержки устройств и расширению функциональности через программные обновления, что увеличивает ценность для существующих пользователей.

 

Будет ли работать уведомления о гипертонии в России, Украине, Беларуси и Казахстане?

Новая функция Apple Watch по мониторингу гипертонии станет доступной пользователям более чем в 150 странах мира, включая США, государства Евросоюза, а также Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. Однако в официальном перечне Apple, опубликованном на ее сайте, Россия, Украина и Беларусь в числе этих стран отсутствует.

Надеемся, что поддержка функции появится в ближайших обновлениях.

 

Важные ограничения и условия использования

  • функция предназначена для пользователей старше 22 лет;
  • не рекомендуется для беременных женщин;
  • не заменяет официальные методы диагностики;
  • не подходит для пользователей с уже диагностированной гипертонией.

Apple подчеркивает, что функция не ставит диагнозов, а служит инструментом для повышения осведомленности о состоянии здоровья.

Функция доступна на совместимых устройствах с установленной watchOS 26. Владельцы поддерживаемых моделей могут активировать функцию в приложении «Здоровье» на iPhone.

Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто
Задать вопрос

Читайте «Яблык» в  Telegram и смотрите в YouTube

Теги: , .
Оставить комментарий
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.