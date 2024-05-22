Apple продолжает работать над складным смартфоном и технологией, благодаря которой дисплей такого iPhone будет самостоятельно избавляться от неизбежных повреждений.

Компания работает над складным iPhone последние девять лет. Также в разработке находились модели, экран которых можно было бы «скручивать». В обоих случаях экраны нужно сделать так, чтобы они не ломались при складывании.

В сети появился патент Apple о том, как потенциальные повреждения можно минимизировать и даже исправлять. Компания назвала технологию «самолечением». В патенте многое сказано о том, что будет делать технология, но очень мало о том, как именно она будет это делать.

Дисплей будет покрывать всё устройство и состоять из трёх элементов. Два – это обычные твёрдые дисплеи, а третий – гибкая часть, которая будет их соединять. Гибкая часть будет включать в себя слой эластомера (полимер, обладающий высокоэластичными свойствами), и это и будет элемент «самолечения». Эластомер растягивается, но может возвращаться в изначальную форму, как другие материалы с эффектом памяти. Обычно возвращение в начальную форму происходит при нагревании. К примеру, от тела человека, когда она спит на матрасе с эффектом памяти.

Согласно Apple, «самолечение» может происходить самостоятельно без вмешательства или же под воздействием температуры, света, электрического тока или другой стимуляции.

«В слое покрытия дисплея будут прозрачные элементы, генерирующие тепло. Тепло будет выделяться по запросу пользователя или же во время зарядки», – говорится в патенте. Технологию можно будет использовать как для ноутбуков, так и для смартфонов со смарт-часами.

Apple подаёт заявки на получение сотен патентов каждый год. Однако даже при регистрации патента нет гарантий, что идею воплотят в жизнь. Тем не менее, благодаря этим документам можно понять, над чем работает компания.

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