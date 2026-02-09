iOS 27 сосредоточится на стабильности, а не на новшествах

Похоже, грядущее крупное обновление операционной системы Apple для iPhone станет скорее эволюционным, нежели революционным. Согласно последнему выпуску рассылки Power On авторитетного журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, iOS 27, которую представят на конференции WWDC в июне, будет сосредоточена на улучшении производительности, исправлении ошибок и тонкой настройке дизайна.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Гурман характеризует предстоящую WWDC 2026 как «довольно сдержанное мероприятие». Хотя система, безусловно, получит дальнейшее развитие функций Apple Intelligence (ждем поддержку русского языка), очевидных прорывов, подобных прошлогодним, ждать не стоит. Главной программной новинкой, по его данным, станет «более персонализированный Siri с интерфейсом чат-бота» — функция, о которой ходили слухи ранее. Однако основной фокус разработчиков сместится в сторону оптимизации существующей платформы.

Этот подход выглядит логичным после масштабного внедрения Apple Intelligence в iOS 18. Компании требуется время, чтобы «устаканить» столь значительные изменения и улучшить стабильность.

Пользователи смогут опробовать будущие улучшения Siri гораздо раньше. Гурман сообщает, что уже на неделе, начинающейся с 23 февраля для разработчиков станет доступна первая бета-версия iOS 26.4, которая будет включать «некоторые компоненты» долгожданного апдейта для голосового помощника.

Официальный анонс конференции WWDC 2026 ожидается ближе к концу марта. Само мероприятие традиционно пройдет в первой или второй неделе июня. Представленные там основные обновления ПО, включая iOS 27, сразу после презентации поступят разработчикам в виде бета-версий, а публичный релиз намечен на осень.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос