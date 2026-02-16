Будущие MacBook научатся скрывать экран от посторонних глаз: как это работает

Судя по свежим данным аналитиков, Apple готовит интересную функцию для своих ноутбуков, которая придется по душе всем, кто часто работает в людных местах — кафе, аэропортах или офисах open-space.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Согласно отчету исследовательской фирмы Omdia, в ближайшие три года (ориентировочно к 2029 году) MacBook получат встроенную технологию защиты конфиденциальности экрана.

Как это будет работать?

Суть технологии проста: она ограничивает углы обзора дисплея. Картинка останется четкой и яркой только для того, кто сидит прямо перед ноутбуком. Для всех, кто попытается подсмотреть через плечо сбоку, экран превратится в темное пятно. Это цифровой аналог тех самых физических пленок-фильтров, которые клеят на мониторы, но реализованный на аппаратном уровне.

Кстати, похожее решение готовит и Samsung для своего флагмана Galaxy S26 Ultra. Там технология работает на уровне пикселей, комбинируя OLED-матрицу и программное управление. Пользователь сможет сам решать, когда включать режим приватности — например, только при вводе паролей или в банковских приложениях.

Apple не новичок в этой теме

Еще в 2023 году компания запатентовала две технологии борьбы с подсматриванием. В документах описывались как пленки для изогнутых дисплеев (вероятно, для iPhone), так и системы с микро-жалюзи или жидкими кристаллами для плоских экранов, которые физически блокируют свет под углом.

При чем здесь OLED?

Прогноз Omdia о появлении функции в 2029 году не случаен. Он совпадает с ожидаемым переходом линейки MacBook на OLED-панели, которые, по слухам, будет поставлять та же Samsung. Ожидается, что MacBook Pro перейдет на OLED уже в конце этого года или в начале 2027, а следом подтянется и MacBook Air.

Именно новая матрица позволит реализовать управление углами обзора на уровне пикселей.

Пока это лишь прогноз аналитиков, а не официальная дорожная карта Apple. Но учитывая, что Samsung уже готова внедрить такую «фишку» в свои смартфоны, у купертиновцев появляется серьезный стимул не отставать в вопросах цифровой гигиены.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать и фотографировать. Задать вопрос