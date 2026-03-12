iPhone Fold: три варианта памяти, мультизадачность как на iPad и цена как у MacBook Pro

Складной iPhone обрастает подробностями быстрее, чем Apple хотелось бы. На этот раз утекли варианты хранилища и примерные цены, а заодно стало понятно, как именно будет работать интерфейс этого устройства в разложенном виде.

Сколько памяти будет в iPhone Fold

Китайский инсайдер Instant Digital опубликовал на Weibo информацию о трех конфигурациях iPhone Fold:

256 ГБ — примерно $2 320

512 ГБ — примерно $2 610

1 ТБ — примерно $2 900

Сразу оговорка: цены пересчитаны из китайских юаней по текущему курсу, так что воспринимать их как окончательные не стоит. Это ориентир, не прайс-лист. Ранее аналитики предполагали, что Apple установит стартовую цену где-то между $1 800 и $2 500 — свежие данные явно указывают на верхнюю границу этого диапазона.

Для сравнения: iPhone 17 Pro предлагается с теми же вариантами памяти — 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ, — но стоит вдвое дешевле. iPhone 17 Pro Max доступен еще и в версии на 2 ТБ за $1 999. То есть базовый iPhone Fold может оказаться дороже топовой модели обычной линейки.

К инсайдеру Instant Digital, кстати, стоит отнестись с уважением. Он точно предсказал желтый iPhone 14 незадолго до анонса, матовое стекло задней панели iPhone 15, а для iPhone 17 Pro — базовые 256 ГБ, улучшенный телеобъектив, увеличенную автономность и повышенную яркость дисплея.

iPhone, который превращается в iPad

Bloomberg раскрыл главную интригу — как будет устроен интерфейс складного iPhone. И тут Apple придумала кое-что действительно интересное.

В сложенном состоянии iPhone Fold выглядит и работает как обычный iPhone. Внешний экран отображает приложения, уведомления, все привычные вещи. Но стоит раскрыть устройство — и перед вами, по сути, маленький iPad. Экран приобретает пропорции 4:3 (как у iPad mini), а интерфейс переключается в режим, знакомый пользователям планшетов: боковые панели в приложениях, возможность запускать два приложения бок о бок.

Ни один iPhone до сих пор не умел показывать два полноценных приложения одновременно — только «картинка в картинке». Здесь же настоящая многозадачность. Apple даже предоставит разработчикам инструменты для адаптации их приложений под новый формат.

При этом iPhone Fold будет работать на iOS, а не iPadOS. Полный набор функций многозадачности iPad ему недоступен, и существующие iPadOS-приложения на нем не запустятся. Это все-таки iPhone — просто с экраном побольше и умением разделять его пополам.

Apple выбрала более широкий форм-фактор, чем у конкурентов вроде Samsung Galaxy Z Fold. Когда устройство разложено, соотношение сторон составляет 4:3 — это удобнее для работы с двумя приложениями, просмотра видео и в целом ближе к планшетному опыту.

Touch ID вместо Face ID

А вот с биометрией — сюрприз. Face ID на внешнем экране не будет. Вместо него — сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания. Фронтальная камера на внешней панели выполнена в формате «дырки» в экране, без массивного блока TrueDepth. При этом Dynamic Island на внешнем дисплее сохранится — Live Activities и уведомления будут работать как обычно.

Apple тестировала камеру, спрятанную под внутренний дисплей, но качество снимков оказалось неудовлетворительным, и от идеи отказались в пользу видимой камеры.

На задней панели — двойной модуль камеры. Тройной системе не хватило места внутри складного корпуса, так что здесь придется пойти на компромисс.

Когда ждать

Apple планирует представить iPhone Fold в сентябре 2026 года. Это будет самый дорогой iPhone в линейке — устройство, которое совмещает телефон и мини-планшет в одном корпусе. Цена кусается, но Apple явно рассчитывает, что уникальный форм-фактор и iPad-подобная многозадачность оправдают каждый потраченный доллар.

Осталось дождаться осени и проверить, насколько реальность совпадет с утечками.

