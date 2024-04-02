Энди Рубин: человек, который создал Android

Сегодня Android является одной из самых популярных операционных систем в мире. Но, говоря об истории этого проекта, нельзя не упомянуть имя Эндрю Рубина. Именно он основал компанию Android Inc., а потом 9 лет занимал пост вице-президента компании Google, занимаясь как раз разработкой и продвижением мобильной операционной системы. Однако история Эндрю Рубина – это не только взлет карьеры, но и скандальное падение.

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Карьера Эндрю Рубина

Эндрю родился в семье психолога, но интерес к технике у парня появился неслучайно. Компания отца создавала фотографии электронных устройств. В 1986 году Рубин получил степень бакалавра компьютерных наук в колледже Ютика. Первой его работой стала должность инженера-робототехника в немецкой компании Carl Zeiss AG, где он пробыл 3 года. А следующие 3 года Рубин провел в Apple, где за любовь к роботам и получил шутливое прозвище Android.

А дальше была проба себя в нескольких стартапах, самым заметным из которым стал Danger. Эта компания создавала мобильные устройства. В 2003 году в Калифорнии была основана Android Inc., основателем которой и выступил Эндрю Рубин, который дал компании свое прозвище (название «Android» возникло из начальных букв имени и фамилии Энди Рубина — ANDy Rubin). Новый стартап должен был создать операционную систему для цифровых камер, о чем инвесторам и было заявлено. Но вскоре Рубин понял, что этот рынок слишком мал для его масштабного проекта, так что Android был представлен в качестве новой операционной системы для мобильных телефонов. А ведь тогда на рынке всецело царили Symbian и Windows Mobile от Microsoft.

Попытки привлечь инвестиции Samsung и HTC провалились, а вот Google заинтересовалась проектом, разглядев его потенциал. Поисковый гигант в 2005 году приобрел Android Inc. за 130 миллионов долларов, и ключевые сотрудники компании поменяли место работы. Сам Рубин стал старшим вице-президентом компании по мобильному и цифровому контенту, непосредственно курируя разработку Android. Успех менеджера на этом поприще очевиден, именно он и обеспечил прочное место новой системы на рынке.

В марте 2013 года Ларри Пейдж в своем блоге объявил об уходе Эндрю Рубина из подразделения Android. Казалось, что его ждут новые проекты в Google. И действительно, в декабре 2013 года Рубин возглавил подразделение робототехники (куда на тот момент входила и компания Boston Dynamics). Однако в октябре 2014 года Эндрю окончательно покинул компанию после 9 лет работы в ней. Причиной, как выяснилось позже, стал скандал.

Сексуальный скандал

Изначально считалось, что уход Рубина из Google был добровольным, ему требовалось больше времени на благотворительность и новые стартапы. Однако оказалось, что одна из сотрудниц обвинила Эндрю Рубина в сексуальных домогательствах, расследование вело ФБР и дело оказалось серьезным. Ларри Пейдж лично попросил подчиненного уйти.

Сам мужчина отрицал все обвинения, считая их частью клеветнической кампании, развязанной против него в ходе развода. Тем не менее Рубин вынужден был уйти, получив выходное пособие в размере 90 миллионов долларов, что стало позже поводом для недовольства как сотрудников, так и общественности. Google стали обвинять в недостаточной борьбе с сексуальными домогательствами, а сотрудники компании в 2018 году провели даже забастовку.

А в 2019 году бывшая жена Рубина выдвинула к нему новые претензии, обвинив его фактически в сутенерстве и сокрытии доходов.

Жизнь после Google

Полученный после увольнения из Google «золотой парашют» и замятый руководством скандал позволил Рубину продолжить успешную жизнь. В 2015 году он основал венчурную компанию Playground Global, помогая технологическим стартапам. Но в мае 2019 году Рубин ушел оттуда, ранее присоединившись к молодому стартапу Essential Products. Компания должна была запустить линейку смартфонов на базе Android, что привлекало интерес – ведь в разработке участвовал сам создатель операционной системы, все ждали нечто революционное. Однако первый продукт оказался настолько неудачным, что стал и последним. В 2020 году компания вообще прекратила свою деятельность.

Теперь Эндрю Рубин руководит собственной компанией Simple Thing, которая разрабатывает решения для умных домов нового поколения.