Каждый год в рамках iPhone Photography Awards (IPPA) выбирают лучшие фотографии, сделанные на iPhone. 20 августа были объявили победители 2024 года. Большинство фото победителей были сделаны на модели iPhone 15.

Гран-при выиграла фотография мальчика в аквариуме, сделанная в ч/б на iPhone 15 Pro Max.

Первое место заняла фотография пловцов на ‌iPhone‌ 11 Pro Max.

На втором месте оказалось фото детей из Камбоджи, снятое на ‌iPhone 15 Pro‌.

На третьем — фото китайского фотографа, снятое на iPhone 14

Выбрали и победителей по разным категориям, включая абстрактную фотографию, фотографию животных, архитектуры, детей, городских пейзажей, лайфстайла, природы, портретов, фотосерий, путешествий и др.

Все фотографии-победители доступны на сайте IPPA.

Церемонию ‌iPhone‌ Photography Awards проводят с 2007 года. Участвовать могут пользователи iPhone и iPad по всему миру, фотографии можно редактировать с помощью iOS-приложений. Чтобы отправить своё фото, нужно заплатить, зато победители получают устройства Apple в качестве призов.

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