Выбраны 15 лучших фото, снятых на iPhone в 2024 году

21 августа 2024 |

Каждый год в рамках iPhone Photography Awards (IPPA) выбирают лучшие фотографии, сделанные на iPhone. 20 августа были объявили победители 2024 года. Большинство фото победителей были сделаны на модели iPhone 15.

Анаморфоз: искусство искаженных образов: примеры на фото и видео.

Гран-при выиграла фотография мальчика в аквариуме, сделанная в ч/б на iPhone 15 Pro Max.

poty erin brooks usa yablyk

Эрин Брукс, США

 

Первое место заняла фотография пловцов на ‌iPhone‌ 11 Pro Max.

1st place glen wilbert usa yablykГлен Уилберт, США

 

На втором месте оказалось фото детей из Камбоджи, снятое на ‌iPhone 15 Pro‌.

2nd place anthony maureal usa yablykМоли Мореаль, США

 

На третьем — фото китайского фотографа, снятое на iPhone 14

3rd place wenlong jiang china yablykВэньлун Цзян, Китай

Выбрали и победителей по разным категориям, включая абстрактную фотографию, фотографию животных, архитектуры, детей, городских пейзажей, лайфстайла, природы, портретов, фотосерий, путешествий и др.

3rd other chan nyein aung uk yablykЧан Ньеин Аунг, Англия

 

3rd landscape qu lu usa yablykЦюй Лу, США

 

3rd architecture stephanie weber austria yablykСтефани Вебер, Австрия

 

2nd travel hao wen china yablykХао Вэнь, Китай

 

2nd portrait enhua ni china yablykЭньхуа Ни, Китай

 

2nd children soledad barranca miron spain yablykСоледад Барранка Мирон, Испания

 

2nd animals huapeng zhao china yablykХуапэн Чжао, Китай

 

1st landscape paddy chao taiwan yablykПэдди Чао, Тайвань

 

1st architecture leping cheng china yablykЛепин Ченг, Китай

 

1st animals colin hoskins uk yablykКолин Хоскинс, Англия

Все фотографии-победители доступны на сайте IPPA.

Церемонию ‌iPhone‌ Photography Awards проводят с 2007 года. Участвовать могут пользователи iPhone и iPad по всему миру, фотографии можно редактировать с помощью iOS-приложений. Чтобы отправить своё фото, нужно заплатить, зато победители получают устройства Apple в качестве призов.

🔥 Смотрите также:

Читайте “Яблык” в  Telegram и смотрите в YouTube

Теги: , .
Оставить комментарий
Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы оставить комментарий.