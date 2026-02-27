РБК: Telegram в России заблокируют в начале апреля

По информации источников РБК, близких к Кремлю, российские власти приняли окончательное решение о блокировке мессенджера Telegram на территории страны. Ограничения планируется ввести в первых числах апреля.

Единственное исключение — зона боевых действий: там мессенджер продолжит работать. Об этом ранее говорил и глава Минцифры Максут Шадаев, выразивший при этом надежду, что военнослужащие постепенно перейдут на другие платформы.

История с ограничениями тянется не первый месяц. Еще в феврале власти начали замедлять работу Telegram в России. Роскомнадзор тогда заявил, что мессенджер по-прежнему не выполняет требования российского законодательства и не удаляет запрещенный контент. В августе были ограничены голосовые звонки в Telegram и WhatsApp* — регулятор объяснял это борьбой с мошенничеством и вовлечением граждан в противоправную деятельность.

Параллельно развивается уголовное дело в отношении основателя Telegram Павла Дурова. «Российская газета» и «Комсомольская правда» со ссылкой на материалы ФСБ сообщали, что ему вменяют содействие террористической деятельности — статья, по которой грозит от восьми лет до пожизненного заключения.

Претензии конкретные: по данным «Комсомольской правды», администрация мессенджера проигнорировала требования Роскомнадзора об удалении тысяч каналов, чатов и ботов. Среди них — 1369 единиц, связанных с детской порнографией, 3771 — с наркотиками, 2666 — с суицидальным контентом, 2124 — с вовлечением несовершеннолетних в противоправные действия. Помимо этого, не были удалены более 10,5 тысячи каналов с призывами к экстремизму и материалами запрещённых организаций.

Сам Дуров назвал уголовное преследование попыткой «подавить право на частную жизнь и свободу слова».

Среди ключевых причин блокировки источники называют участившиеся случаи вербовки людей через мессенджер, в том числе несовершеннолетних, для совершения противоправных действий. Именно этот фактор, судя по всему, и стал решающим для принятия окончательного решения.

Для миллионов российских пользователей Telegram, привыкших к мессенджеру как к основному средству общения, новостному агрегатору и рабочему инструменту, начало апреля может стать точкой серьезных перемен в повседневных привычках.

* WhatsApp принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

