Apple выпустила, вероятно, последний крупный релиз мобильной операционной системы для iPhone и iPad перед релизом iOS 18, бета-версия которой станет доступна 10 июня в рамках конференции разработчиков WWDC 2024.
Что нового в iOS 17.5?
- Пользователи из Европы могут скачивать приложения с сайтов.
- Теперь, чтобы сдать iPhone (iPad) в официальный сервис, нет необходимости отключать функцию «Найти iPhone (iPad)». Перед отправкой устройства специалистам, необходимо активировать «Режим ремонта» в приложении «Локатор».
- Инструмент для переноса музыки (медиатека, плейлисты) в Apple Music из других сервисов.
- Возможность отключения сторонних GPS-трекеров при их обнаружении устройством. Так вы защитите себя от слежки.
- Данные о состоянии аккумулятора в iPad.
- Новые обои для iPhone, iPad и циферблаты для Apple Watch.