Apple выпустила iOS 17.5 (iPadOS 17.5) для iPhone и iPad. Что нового?

13 мая 2024 |

Apple выпустила, вероятно, последний крупный релиз мобильной операционной системы для iPhone и iPad перед релизом iOS 18, бета-версия которой станет доступна 10 июня в рамках конференции разработчиков WWDC 2024.

Apple выпустила iOS 17.5

 

Что нового в iOS 17.5?

  • Пользователи из Европы могут скачивать приложения с сайтов.
  • Теперь, чтобы сдать iPhone (iPad) в официальный сервис, нет необходимости отключать функцию «Найти iPhone (iPad)». Перед отправкой устройства специалистам, необходимо активировать «Режим ремонта» в приложении «Локатор».
  • Инструмент для переноса музыки (медиатека, плейлисты) в Apple Music из других сервисов.
  • Возможность отключения сторонних GPS-трекеров при их обнаружении устройством. Так вы защитите себя от слежки.
  • Данные о состоянии аккумулятора в iPad.
  • Новые обои для iPhone, iPad и циферблаты для Apple Watch.
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