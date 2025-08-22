Сегодня расскажу о мини-проекторе PROGAGA PG370 — устройстве, которое можно смело назвать одним из самых интересных представителей сегмента до 10 тысяч рублей. За время тестирования я убедился, что этот малыш способен удивить и удобством, и функциональностью. Самое заманчивое здесь — сочетание Full HD матрицы, автофокуса, полноценного Android 11 и поддержки Wi-Fi 6. Однако реальный пользовательский опыт часто отличается от сухих цифр из рекламных буклетов, поэтому расскажу обо всем честно, как есть — с примерами, выводами и личными советами.

Технические характеристики

Внутри PG370 установлен четырехъядерный процессор Cortex-A53, а за графику отвечает Mali G31, что типично для современных медиаприставок и умных проекторов. Оперативной памяти немного — всего 1 ГБ, но в комплекте с 8 ГБ встроенного хранилища этого хватает для работы большинства приложений, потокового видео и браузера.

Работает проектор на Android 11, что дает доступ к Google Play и всем привычным сервисам, а также позволяет подключаться к YouTube, Netflix и другим онлайн-кинотеатрам. Встроенный модуль Wi-Fi поддерживает современные стандарты, включая Wi-Fi 6, что обеспечивает стабильную работу даже с тяжелыми потоками видео, а Bluetooth 5.4 позволяет быстро подключать внешнюю акустику или управление.

Главная фишка проектора — это реальное Full HD разрешение 1920×1080, с поддержкой декодирования 4K-контента (правда, на экране выдается Full HD). Яркость по паспортным данным — внушительные 11000 люмен, но в реальных условиях ближе к 450 ANSI, что типично для портативных LED-моделей. Контрастность 10000:1, а ресурс светодиодной лампы заявлен на 50 тысяч часов — плюс для тех, кто планирует использовать устройство ежедневно.

Внешний вид и комплектация

PG370 приятно удивляет компактностью: размер примерно со среднюю колонку, весит чуть больше килограмма. Корпус выполнен из матового белого пластика, без лишних дизайнерских изысков, но выглядит современно и не броско. На столе проектор занимает минимум места, легко помещается в рюкзак или небольшую сумку.

В комплекте идет все необходимое для старта: сам проектор, компактный пульт управления, блок питания на 48 Вт (он уникальный, терять не рекомендую), набор для чистки линзы и инструкция на английском языке.

Отдельно отмечу возможность вращения корпуса на 180 градусов благодаря специальной подставке. Это полезно, если вы планируете проецировать изображение не только на стену, но и, например, на потолок. Также имеется стандартное крепление под штатив, что делает установку еще более гибкой.

Интерфейсы для подключения

В плане разъемов все довольно минималистично, но логично и функционально для такого форм-фактора. На задней панели расположены HDMI для подключения к ноутбуку, ПК или игровой приставке, USB-порт для флешек и внешних накопителей, стандартный AUX-разъем 3,5 мм под наушники или внешнюю акустику, и разъем питания. Есть и ИК-приемник для работы с пультом.

Установка и подключение

Здесь проектор максимально дружелюбен к пользователю. Благодаря короткофокусному объективу и возможности вращения корпуса на 180 градусов, вы можете поставить его практически где угодно — на стол, полку, даже закрепить на потолке или штативе. Я лично пробовал использовать PG370 и дома, и на даче, и даже в палатке — всегда находилось удобное место для проекции.

Автофокусировка запускается автоматически при включении или перемещении устройства, подстраивая резкость за пару секунд. Коррекция трапецеидальных искажений тоже работает автоматически по вертикали, а по горизонтали ее можно настроить вручную через меню.

Качество изображения

Это главный вопрос для любого проектора, и PG370 на удивление хорошо справляется со своей задачей, если использовать его в подходящих условиях. В полной темноте или при плотных шторах изображение действительно яркое, цвета насыщенные, а детализация соответствует заявленному Full HD. Особенно приятно смотреть контент с большим количеством цветовых нюансов: оттенки кожи, небо, зеленые и бирюзовые тона — все отображается натурально и без выжженных пятен.

В сложных сценах, где много теней и полутонов, проектор не теряет детали, хотя до уровня больших дорогих моделей, конечно, не дотягивает. Однако, даже в динамичных сценах, где часто страдает плавность или появляются артефакты, картинка остается стабильной, без рваных кадров и цветовых искажений.

Днем, при ярком внешнем освещении, картинка быстро выцветает, зато вечером или ночью можно получить настоящее удовольствие от просмотра — особенно на диагонали от 80-ти до 120-ти дюймов. Я лично использовал проектор как замену телевизору в спальне: для фильмов, YouTube и даже для гейминга на консоли (через HDMI). В играх чувствуется небольшой инпут-лаг (около 150 мс), но для обычного не-киберспортивного гейминга этого вполне достаточно, особенно если хочется поиграть на огромном экране.

Звук

Встроенный динамик здесь один, мощностью 5 Вт. Его хватает для небольшой комнаты: звук чистый, без раздражающих шумов, но громкости и баса немного не хватает для полного эффекта кинотеатра. Если смотреть фильмы в небольшой спальне — встроенного динамика достаточно. Для большой гостиной или если хочется более выразительного звука, советую подключать внешнюю акустику — Bluetooth-колонку, саундбар или даже обычные наушники через AUX.

Шум и нагрев

Охлаждение реализовано грамотно: даже после двух-трех часов работы корпус остается теплым, но не горячим, температура на выдуве воздуха редко превышает 40 градусов. Вентилятор слышно, но он не раздражает — уровень шума на расстоянии метра примерно 42–43 дБ, что сравнимо с обычным ноутбуком или тихим кондиционером.

Чистить проектор удобно: для доступа к линзе предусмотрен отдельный лючок, который открывается без разбора корпуса. В комплекте идут ватные палочки и микрофибра, чтобы поддерживать оптику в чистоте.

Заключение и выводы

PROGAGA PG370 — это отличный пример того, как современные технологии сделали качественные проекторы доступными каждому. Да, это не профессиональный кинотеатр и не замена OLED-телевизору — но как домашний кинотеатр, портативный кинотеатр на даче, проектор для игр, презентаций или детских мультиков — он абсолютно себя оправдывает.

Достоинства

Реальное Full HD, четкая картинка, достойная цветопередача;

Автоматический фокус и коррекция трапеции (по вертикали);

Компактность, мобильность, простая установка;

Android 11, Google Play, беспроводное подключение (Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4);

Поддержка офисных и мультимедийных форматов;

Возможность проекции на потолок и нестандартные поверхности;

Удобная чистка и долгий ресурс лампы.

Недостатки

Не хватает яркости для просмотра при дневном свете;

Встроенный динамик слабоват для большой комнаты;

Немного игрушечная комплектация (адаптер питания уникальный — не терять);

Нет кнопочной панели на корпусе (только пульт).

Видеообзор

