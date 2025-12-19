Депутат Госдумы рассказал, когда YouTube в России будет полностью заблокирован

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в интервью изданию «Абзац» сделал резкое заявление о будущем YouTube в России. По его словам, популярный видеохостинг будет полностью ограничен на территории страны в ближайшие 6–12 месяцев.
Причиной таких решительных мер парламентарий назвал системное игнорирование со стороны платформы российского законодательства. Свинцов подчеркнул, что это не спонтанное решение, а поступательный процесс «выдавливания» сервиса, который уже ведется Роскомнадзором.
Депутат прямо обратился к российским пользователям и создателям контента, порекомендовав им как можно быстрее переходить на отечественные аналоги. В качестве основных альтернатив он назвал Rutube и «VK Видео».
«Свой контент нужно продвигать на российских площадках или тех, которые не осуществляют действий против РФ и наших граждан», — заявил Свинцов.
Это официальное заявление прозвучало на фоне жалоб пользователей из Санкт-Петербурга на периодические сбои в работе YouTube. Некоторые абоненты местных провайдеров отмечали, что сервис переставал открываться даже в замедленном режиме. Эти инциденты теперь выглядят частью общей картины постепенного ограничения доступа.
Если озвученные сроки подтвердятся, это будет один из самых значительных шагов в истории регулирования интернета в России. Он затронет миллионы пользователей и кардинально изменит медиасреду рунета.