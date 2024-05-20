Любой активный пользователь компьютера, и Mac тут не исключение, сталкивается с необходимостью управления его работой. В противном случае невнимательность к происходящему в системе приведет к быстрому ее захламлению ненужными файлами, появлению вирусов, да и просто к замедлению работы из-за многочисленных процессов непонятного назначения в памяти. Конечно, любая операционная система предоставляет необходимые инструменты для контроля за установленными программами, их удалением, общего мониторинга. Вот только все эти системные утилиты находятся в разных меню, спрятаны обычно далеко, да и неочевидно. В такой ситуации на помощь приходят специальные приложения, которые способны в автоматическом режиме выполнять задачи по обслуживанию операционной системы компьютера.

Одной их таких программ является CleanMyMac. Не стоит обманываться названием – ее функции не ограничены одной лишь очисткой Mac. Хотя именно на это и сделан основной упор. Утилита помогает пользователю очистить систему от ненужных приложений, причем для их удаления используются продвинутые алгоритмы. Любое приложение сопровождается сопутствующими файлами, тем же кэшем, которые обычная системная деинсталляция зачастую может проигнорировать. Пользователь же их просто не видит, так как они могут прятаться глубоко в системных папках. Помимо правильного удаления приложений, их файлов и умной очистки корзины, CleanMyMac обеспечивает безопасность системы от вредоносного ПО, оптимизирует ее работу для ускорения, помогает обновляться приложениям.

К сожалению, с 2022 года приложение CleanMyMac стало недоступно для российских пользователей.

В такой ситуации приходится выбирать сторонние решения. Пользователи CleanMyMac естественным образом привыкли к своему удобному инструменту, не задумываясь о его замене. Но обстоятельства вынуждают сделать это. И нельзя сказать, что CleanMyMac был чем-то уникальным – подобные приложения выпускают и другие разработчики.

В этом материале мы проведем сравнение CleanMyMac с приложением JWIZARD Cleaner, которое, на мой взгляд, может стать достойным альтернативным инструментом для обслуживания macOS.

Функции и особенности JWIZARD Cleaner

Умное сканирование (Smart Scan)

Эта функция неслучайно вынесена на самый верх вертикального меню. Приложение готово прийти на помощь неопытным пользователям, самостоятельно просканировав систему в поисках ненужных файлов. А дальше нажатием на одну лишь кнопку рекомендованные к удалению данные с диска исчезнут, высвободив столь ценное место.

При этом есть возможность всё же вмешаться в этот процесс и изучить, что именно система предлагает удалить, убрав из списка некоторые нужные для вас данные.

Очистка приложений

В процессе активной работы на Mac пользователь постоянно устанавливает все новые и новые программы, в том числе не из App Store. Но со временем некоторые из них перестают быть нужными, но при этом все еще находятся в системе, занимая в ней место и иногда даже замедляя ее загрузку. В JWIZARD Cleaner имеется специальный раздел для работы с приложениями. Деинсталлятор не просто удаляет саму программу, но и вычищает вместе с тем связанные с ней файлы: кэш, вспомогательные файлы, настройки, журналы. Так удается действительно очистить macOS и максимально высвободить место. Возможно это сделать и вручную, но такой процесс будет намного более трудоемким, к тому же повышается риск удаления необходимых системных файлов.

JWIZARD Cleaner позволяет также удалять ненужные файлы самих программ (кэш и временные файлы), оставляя в системе установленными приложения. Это позволит как ускорить их работу, так и высвободить свободное место.

Оптимизация запуска приложений

Утилита контролирует, какие приложения запускаются сразу после загрузки системы. Пользователь может ознакомиться с этим списком, убрав из него ненужные варианты. Так удастся оптимизировать работу macOS, ускорив ее и высвободив дополнительное место в оперативной памяти. Ведь чем меньше запускается с системой программ, тем быстрее это произойдет. Меню «Объекты входа» покажет запускаемые приложения, которые можно убрать из автозагрузки простой деактивацией ползунка.

Оптимизация работы Xcode

Среда разработки Xcode позволяет создавать приложения для устройств целого семейства операционных систем Apple. Для обеспечения стабильности и производительности работы Xcode в JWIZARD Cleaner имеется отдельный инструмент. Приложение удалит с диска временные файлы и кэш, что само по себе высвободит дополнительное место на диске и устранит возможные ошибки в работе приложения, также удаление ненужных относящихся к Xcode файлов позволит среде разработки работать стабильнее и, в конечном счете, продуктивнее.

Поиск и удаление дубликатов

В процессе активной работы с файлами мы, даже не замечая того, порой создаем их копии. Происходить это может при сохранении в разные папки копий документов, при неоднократном скачивании одного и того же файла и при копировании файлов. В JWIZARD есть возможность просканировать диск, выбрав предварительно папки для анализа. В созданном отчете будут показаны найденные дубликаты файлов и их размеры. Пометив ненужные файлы, их можно удалить. Мало того, что это действие тоже освободит место на диске, но к тому же еще и позволит привести в порядок систему хранения документов.

Очистка данных браузера

Браузер для многих стал основным рабочим инструментом – там можно и документы редактировать, и видео. Но все эти действия сопряжены с постоянным сохранением в кэш технической информации, также требуется хранить загруженные файлы и cookie. Со временем этот объем может стать настолько внушительным, что браузер замедлится. JWIZARD предлагает решить этот вопрос очисткой данных браузера: кэша, истории посещений, cookie. Такие действие к тому же обеспечит конфиденциальность данных.

Статистика активности

Целый радел в JWIZARD Cleaner отведен статистике работы пользователя. Здесь можно увидеть, сколько времени проведено при работе с каждым приложением. При этом для лучшего понимания всей картины программы поделены на категории: мессенджеры, утилиты, продуктивность. Есть и другой критерий оценки использования приложений – число их запусков. С его помощью можно выявить, какие программы вы используете реже всего. Эта информация может стать критерием для удаления действительно невостребованных продуктов.

Раздел «Интернет» служит аналогичным целям, но вместо приложений анализу подвергаются сайты. Эта статистика поможет выявить тенденции вашей работы в Интернете и возможную зависимость от тех или иных сайтов.

Раздел «Устройство» в текстовой и графической форме предоставит информацию о вашем компьютере. Живые графики покажут загрузку процессора и оперативной памяти, тут же можно увидеть данные об использовании дискового пространства вашего Mac.

Удаление ненужных файлов из почтового клиента

JWIZARD Cleaner умеет анализировать почтовый клиент вашего Mac на предмет загруженных вложений и удалять их. Прикрепленные к электронному письму документы могут занимать очень много места на компьютере, а также замедлять поиск в приложении «Почта». При необходимости эти файлы могут быть снова загружены с почтового сервера.

Управление содержимым папки «Загрузки» и «Корзины»

О содержимом этих папок мы обычно не задумываемся, между тем их очистка может заметно улучшить ситуацию со свободным местом на диске. Чем меньше в «Загрузках» будет находиться ненужных элементов, тем проще там можно будет найти скачанный файл. Кроме того JWIZARD позволяет окончательно удалять файлы из «Корзины».

Преимущества JWIZARD Cleaner

Полезная утилита для очистки вашего Mac и улучшения его быстродействия точно будет интересна пользователям. Она имеет простой и понятный интерфейс, где все действия происходят буквально в одном экране. Программа доступна на русском языке. Слева находится вертикальное меню со списком функций, а основная центральная часть JWIZARD отдана рабочему окну. Отметим, что анализируемые приложения сопровождаются иконками для их лучшей идентификации, а крупные цифры данных еще и сделаны жирными.

Список доступных функций можно было бы и расширять, но понадобятся ли они? Разработчики JWIZARD сделали упор на самые востребованные инструменты – очистку системы и приложений от лишних файлов. В качестве полезного бонуса можно отметить возможность поиска и удаления дубликатов файлов. Кроме того, имеются дополнительные опции, связанные со статистикой и настройкой списка загрузки приложений при входе. Обращает на себя внимание возможность оптимизации XCode – разработчики наверняка оценят эту полезную функцию.

Наконец, стоит обратить внимание на доступную цену приложения. Приобретение 2 и 5 лицензий даст внушительную скидку, к тому же есть возможность 30-дневного возврата средств. Сайт приложения работает, в том числе и в России, имеется быстрая квалифицированная поддержка.

Сравнение JWIZARD Cleaner и CleanMyMac

Неизбежно возникает вопрос сравнения JWIZARD Cleaner с популярным приложением CleanMyMac, которое, к сожалению, перестало быть доступным для российских пользователей Mac. Обе программы служат одинаковой главной цели. Сходство и отличия можно будет увидеть в таблице с функциями, реализуемыми этими приложениями.

Функции JWIZARD Cleaner CleanMyMac Smart-сканирование + + Очистка служебных файлов + + Очистка браузеров + + Очистка «Почты» + + Очистка «Корзины» + + Деинсталлятор + + Управление автозагрузкой + + Изучение размеров файлов и папок + +﻿ Поиск больших файлов + + Анализ и удаление вредоносного ПО - + Установка обновлений - + Работа с расширениями - + Поиск дубликатов файлов + - Статистика работы с сайтами + - Статистика работы приложений + - Поддержка русского языка + - Доступность в России + - Цена 2 290 рублей в год $34,99 в год (около 3 200 рублей)

JWIZARD Cleaner вовсе не выглядит «мальчиком для битья» на фоне признанного продукта. Главную задачу этих утилит, глубокую очистку системы от лишних файлов, JWIZARD Cleaner решает также хорошо, как и CleanMyMac. Немаловажным при работе окажется возможность поиска и удаления дубликатов. Не будем забывать, что JWIZARD Cleaner банально проще найти и установить – приложение присутствует в российском Mac App Store, в отличие от CleanMyMac.

Цена

Оба приложения платные и распространяются по годовой подписке.

Стоимость годовой подписки на JWIZARD Cleaner составляет 2 290 рублей в год

Стоимость годовой подписки на CleanMyMac составляет $34,99 в год (около 3 200 рублей)

Заключение

Какой бы ни была идеальной операционная система, ей не помешают утилиты-помощники. Всё же у пользователя могут быть свои пожелания к настройкам и особенностям хранения данных. Да и постоянная активная работа с компьютером неизбежно захламляет жесткий диск, причем сам пользователь этот процесс может не замечать и не контролировать — многочисленные приложения постоянно генерируют служебные и временные данные. И в такой ситуации на помощь приходят такие утилиты, как JWIZARD Cleaner и ей подобные.

Работать с JWIZARD Cleaner очень просто, благодаря понятному русифицированному интерфейсу. Умное сканирование вообще поможет решить большую часть проблем с очисткой диска без особого вникания пользователя в суть процесса. Да и более тонкие варианты удаления ненужных файлов в приложении имеются. К тому же оно позволяет еще и оптимизировать работу системы, убрав из нее ненужные программы и настроив их автозагрузку.

Вывод: JWIZARD Cleaner — достойная альтернатива CleanMyMac.

Скачать JWIZARD Cleaner можно с сайта разработчика или из Mac App Store.

Скачать CleanMyMac (недоступно в российском Mac App Store)