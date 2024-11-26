В ноябре 2024 года в Instagram появилась очень полезная функция, которая позволяет отправлять в личном сообщении свое местоположение или отметку на карте с любой другой точкой. Вы можете использовать эту возможность, например, при посещении достопримечательностей в незнакомых местах или просто для встречи с друзьями и близкими.

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Включите службу определения местоположения в настройках вашего устройства

Для того чтобы отправлять местоположения в чате, удостоверьтесь, что служба геолокации включена в настройках вашего устройства, а также параметрах приложения Instagram.

Для этого, например, на iPhone перейдите по пути «Настройки» → «Конфиденциальность и безопасность» → «Службы геолокации» и установите переключатель «Службы геолокации» в положение «Включено».

Кроме того, здесь же в этом разделе ниже перейдите в меню «Instagram», активируйте пункт «При использовании приложения», а также установите переключатель «Точная геопозиция» в положение «Включено».

Как отправить свою точную геолокацию в Инстаграм в реальном времени?

Отправив такое сообщение вашему собеседнику или группе, вы позволите наблюдать за вашими перемещениями в режиме реального времени на протяжении одного часа. Чтобы отправить свою геопозицию, сделайте следующее:

1. Откройте Instagram, перейдите на страницу с лентой и нажмите на значок «Личные сообщения» в правом верхнем углу.

2. Выберите необходимый чат из имеющихся или создайте новый.

3. Нажмите кнопку «+», которая находится справа от поля ввода сообщения и в появившемся меню выберите пункт «Местоположение».

4. Коснитесь кнопки «Поделиться своим местоположением» и ваша актуальная геолокация будет отправлена всем участникам чата в виде сообщения с изображением карты.

Под именем собеседника или наименованием группового чата появится надпись «Вы делитесь своим местоположением».

5. Нажмите кнопку «Смотреть», которая находится под сообщением, чтобы открыть увеличенную карту вашего текущего местоположения.

Примечание. Продолжительность трансляции вашего местоположения составляет 1 час, после чего информация будет удалена для всех участников чата. Оставшееся время до удаления сообщения будет указано внизу возле вашего имени при просмотре карты на весь экран. Эта информация видна только в чате пользователя, который отправил информацию о своей геопозиции.

6. При необходимости завершить трансляцию своей геопозиции раньше срока действия сообщения, нажмите кнопку «Не делиться местоположением».

Как поделиться местоположением в Инстаграм, которое отличается от вашего текущего?

Кроме вашей текущей геолокации в реальном времени, вы можете отправить собеседникам любую другую точку на карте, например, место предстоящей встречи или координаты красивой достопримечательности. В этом случае пользователи не будут видеть, где вы находитесь в данный момент. Кроме того, такая информация не удаляется автоматически через час, а остается в чате. Для того чтобы отправить координаты определенной точки на карте, сделайте следующее:

1. Откройте Instagram и перейдите в раздел «Личные сообщения».

2. Выберите нужный чат или создайте новый.

3. Нажмите кнопку «+» в нижней части экрана и в появившемся меню выберите пункт «Местоположение».

4. На открывшейся карте нажмите кнопку «Точка на карте», которая находится справа в нижней части экрана. На карте появится метка.

5. Коснитесь карты и удерживайте ее, чтобы переместить метку в необходимое место. Вы можете увеличивать масштаб карты, чтобы точнее установить метку.

6. Нажмите кнопку «Отправить отмеченное местоположение», когда вы установите метку в нужном месте. Информация с отправленной геопозицией будет отображаться как сообщение в виде карты.

7. Для удаления отправленного сообщения просто зажмите его пальцем и выберите пункт «Отменить отправку».

Как отправить геолокацию по названию из поиска по популярным местам в Instagram?

Эта опция позволяет поделиться координатами популярных или недавно посещенных мест с тегами, относящимися к этому месту. Для того чтобы отправить геопозицию из поиска, сделайте следующее:

1. Откройте Instagram и перейдите в «Директ» (раздел с личными сообщениями).

2. Выберите чат или создайте новый.

3. Нажмите кнопку «+» в нижней части экрана и выберите пункт «Местоположение».

4. На открывшейся карте коснитесь поля поиска с текстом «Найти место».

5. Выберите место из списка недавно посещенных вами или введите определенное место в поиске.

6. Выбранное место будет отображено на карте. Коснитесь кнопки «Отправить местоположение», для того чтобы отправить выбранную геопозицию в чат.

Отправленная информация будет отображаться в виде сообщения с названием места и несколькими миниатюрами популярных фотографий, относящихся к этому месту. Нажмите на сообщение, чтобы ознакомиться подробнее.

В качестве примера, я выбрал место под названием «Гергети» (так называется церковь на высоте 2 170 м у подножья Казбека). Это одно из моих любимых мест в Грузии. Кстати в топе по тегу «Гергети» есть несколько моих фото.

Вот они:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дима Михневич (@mikhnevich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дима Михневич (@mikhnevich)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дима Михневич (@mikhnevich)

Часто задаваемые вопросы

В каких чатах Instagram можно отправить геолокацию? Делиться местоположением можно только при помощи личных сообщений (директа), в групповых чатах или беседах один на один. Кто может видеть отправленную геолокацию в Instagram? Отправленную геолокацию смогут увидеть только участники чата, причем переслать эту информацию в другие чаты нельзя. Люди, добавленные в уже существующий чат, не смогут видеть ранее опубликованные местоположения. Сколько хранится отправленная информация о местоположении в чате? Все зависит от того, какой тип данных вы отправляете. Если вы делитесь своим текущим местоположением в реальном времени (в этом случае ваше перемещение будет видно собеседнику), то такое сообщение может храниться в чате только в течение одного часа.



Если же вы отправляете просто координаты определенного места, не связанного с вашей текущей геопозицией, то сроки хранения таких сообщений в чатах не регламентируются. Почему функция отправки местоположения недоступна в моем Instagram? Функция отправки местоположения может быть недоступна в некоторых странах.



Также проверьте, установлена ли последняя версия Instagram для вашего устройства

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Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос