Обзор повербанка Ugreen Nexode PB726 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт

28 февраля 2026 |

Сегодня я расскажу про по-настоящему необычное устройство, которое стало неотъемлемой частью моего рюкзака — Ugreen Nexode 20 000 мАч Power Bank с выдвижным кабелем и поддержкой до 165 Вт (модель PB726). Перед нами не просто очередной пауэрбанк, а портативная электростанция, способная заряжать телефоны, планшеты, камеры и даже ноутбуки — и делать это одновременно, быстро и универсально. Я протестировал его в самых разных условиях. Так что давайте разберемся, насколько Nexode PB726 оправдывает ожидания, и стоит ли он своих денег.

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726)

Технические характеристики

Ugreen Nexode PB726 — это не просто «батарея с портами». За кажущейся простотой скрывается продуманная инженерия и умная электроника.

  • Емкость: 20 000 мАч (72 Втч);
  • Реальная выдаваемая емкость: 11 600 мАч (при 5В/7 А);
  • Тип аккумулятора: Li-ion, элементы SunPower INR21700-5000 (4 × 5 000 мАч);
  • Порты:
    1×USB-C (100 Вт in/out);
    1×USB-A (33 Вт out);
    1×встроенный USB-C кабель (100 Вт in/out, 65 см, выдвижной);
  • Общая максимальная мощность: 165 Вт (100 Вт через кабель + 65 Вт через порт);
  • Одновременная зарядка трех устройств;
  • Время зарядки самого аккумулятора: ≈ 2 часа (при 100 Вт входе);
  • Поддержка протоколов: PD3.0, QC4.0/3.0/2.0, PPS, SCP, FCP, AFC, Apple/Samsung 2,4 A, UFCS и др.;
  • Экран: большой цифровой дисплей (показывает % заряда, время, мощность, ток и напряжение по каждому порту);
  • Размеры: 146 × 54 × 50 мм;
  • Вес: 535 г (с кабелем);
  • Дополнительно: чехол для переноски, кабель USB-C ↔ USB-C (240 Вт, 0,5 м), сертификаты CCC, CE.

Особое внимание заслуживает встроенный кабель: 65 см длины, 7 положений фиксации, выдерживает 10 000+ растяжений и 25 000+ скручиваний.

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726) - кабель

 

Дизайн и эргономика

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726) - коробка

Первое, что хочется отметить: Nexode 20K не выглядит как кирпич, но и достаточно массивен. Выглядит компактнее, чем кажется по цифрам.

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726) - размеры

Лаконичный столбик в сером цвете с матовым покрытием — приятно держать в руке, не собирает отпечатки пальцев и не скользит на столе благодаря резиновым ножкам.

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726) - дизайн

Встроенный кабель аккуратно скрывается в верхней части, фиксируется магнитом и вытягивается ровно на столько, сколько вам нужно — будь то короткое подключение на столе или зарядка устройства в рюкзаке на ходу. Это настоящее спасение для тех, кто устал путаться в проводах.

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726) - кабель

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726) - интерфейсы

Экран — отдельное удовольствие: крупные цифры, четкая индикация по всем портам, постоянный контроль мощности и состояния батареи.

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726) - экран

Комплектация тоже радует: фирменный чехол из приятной ткани, короткий кабель USB-C ↔ USB-C для самого аккумулятора и подробная инструкция.

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726) - комплектация

 

Безопасность и интеллектуальные функции

Как опытный обзорщик, я всегда смотрю на два аспекта: безопасность (особенно при высокой мощности) и умные функции, которые делают устройство действительно современным.

Внутри Nexode — целый арсенал защит:

  • Термодатчики постоянно следят за температурой батарей;
  • 13 уровней защиты, среди которых:
    от перегрева;
    от короткого замыкания;
    от избыточного заряда и разряда;
    от превышения тока/напряжения;
    балансировка ячеек;
    защита от неправильной полярности и многое другое;
  • Сертификация CCC/CE «Airline Approved»: можно смело брать с собой в самолет (до 100 Втч — без ограничений по авиабезопасности).

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726) - защита и безопасность

В ходе тестов, даже при длительной работе на 100 Вт+, корпус нагревается, но не критично. Защитные системы срабатывают мгновенно: при попытке перегрузить или подключить несовместимый блок, мощность снижается или отключается автоматически.

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726) - защита

Интеллектуальные функции у данного устройства следующие:

  • Автораспознавание протоколов: понимает и Apple, и Samsung, и Xiaomi, и даже Nintendo — реально универсален;
  • Экран выводит мощность, напряжение, ток, остаток времени — по каждому порту отдельно. Это удобно для продвинутых пользователей и техники, требовательной к питанию (например, зарядка камер или дронов на съемках);
  • Прошивка поддерживает быструю зарядку не только устройств, но и самого аккумулятора — не надо ждать ночь, чтобы зарядить пауэрбанк перед отъездом.

 

Практичность и многофункциональность

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726) - зарядка MacBook

Вот тут начинается настоящая магия. Я всегда тестирую гаджеты в реальных сценариях, и Nexode оказался удивительно универсальным. Например, за 30 минут зарядил мой MacBook Pro 16 с 16% до 43%, а полный цикл дал почти 80% от 0 — это выше среднего для внешних батарей. iPhone, Android — все поддерживает PD/QC, полная зарядка за 40-50 минут (iPhone 16 Pro Max — около 45 мин). Наушники, умные часы, камеры — можно заряжать одновременно с ноутбуком, не бояться разделения мощности.

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726) - эксплуатация

 

Преимущества и недостатки

Обзор повербанка Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт (PB726)

Что понравилось

  • Мощность и скорость: реально заряжает ноутбуки на ходу, держит три устройства одновременно, не проседает по скорости;
  • Универсальность: поддержка всех востребованных протоколов;
  • Встроенный кабель: продуманная реализация, отличная длина, надежный механизм;
  • Информативный дисплей: всегда видно, сколько осталось заряда, какая мощность подается, какой порт используется;
  • Качество сборки: ощущается монолитно, ничего не люфтит, кабель фиксируется магнитом;
  • Безопасность: полный набор защит, термоконтроль, сертификации.

 

Что можно улучшить

  • Вес: для карманной носки тяжеловат, но для командировок, поездок, работы вне офиса — идеально;
  • USB-A порт: не всем нужен, лично я предпочел бы второй USB-C;
  • Цена: выше средней по рынку (обычно $90 – $100), но учитывая мощность и удобство — оправдано;
  • Толщина: чуть толще большинства обычных пауэрбанков, зато компактнее и легче, чем конкуренты с аналогичной мощностью.

Если вы ищете главный внешний аккумулятор на все случаи жизни — этот гаджет определенно заслуживает места в вашем наборе. Да, он не самый дешевый и не самый легкий, но по сочетанию мощности, удобства и надежности у него сегодня мало реальных конкурентов.

