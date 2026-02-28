Обзор повербанка Ugreen Nexode PB726 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт

Сегодня я расскажу про по-настоящему необычное устройство, которое стало неотъемлемой частью моего рюкзака — Ugreen Nexode 20 000 мАч Power Bank с выдвижным кабелем и поддержкой до 165 Вт (модель PB726). Перед нами не просто очередной пауэрбанк, а портативная электростанция, способная заряжать телефоны, планшеты, камеры и даже ноутбуки — и делать это одновременно, быстро и универсально. Я протестировал его в самых разных условиях. Так что давайте разберемся, насколько Nexode PB726 оправдывает ожидания, и стоит ли он своих денег.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Купить повербанк Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 W (PB726)

Технические характеристики

Ugreen Nexode PB726 — это не просто «батарея с портами». За кажущейся простотой скрывается продуманная инженерия и умная электроника.

Емкость : 20 000 мАч (72 Втч);

: 20 000 мАч (72 Втч); Реальная выдаваемая емкость : 11 600 мАч (при 5В/7 А);

: 11 600 мАч (при 5В/7 А); Тип аккумулятора : Li-ion, элементы SunPower INR21700-5000 (4 × 5 000 мАч);

: Li-ion, элементы SunPower INR21700-5000 (4 × 5 000 мАч); Порты:

1×USB-C (100 Вт in/out);

1×USB-A (33 Вт out);

1×встроенный USB-C кабель (100 Вт in/out, 65 см, выдвижной);

1×USB-C (100 Вт in/out); 1×USB-A (33 Вт out); 1×встроенный USB-C кабель (100 Вт in/out, 65 см, выдвижной); Общая максимальная мощность : 165 Вт (100 Вт через кабель + 65 Вт через порт);

: 165 Вт (100 Вт через кабель + 65 Вт через порт); Одновременная зарядка трех устройств ;

; Время зарядки самого аккумулятора : ≈ 2 часа (при 100 Вт входе);

: ≈ 2 часа (при 100 Вт входе); Поддержка протоколов : PD3.0, QC4.0/3.0/2.0, PPS, SCP, FCP, AFC, Apple/Samsung 2,4 A, UFCS и др.;

: PD3.0, QC4.0/3.0/2.0, PPS, SCP, FCP, AFC, Apple/Samsung 2,4 A, UFCS и др.; Экран : большой цифровой дисплей (показывает % заряда, время, мощность, ток и напряжение по каждому порту);

: большой цифровой дисплей (показывает % заряда, время, мощность, ток и напряжение по каждому порту); Размеры : 146 × 54 × 50 мм;

: 146 × 54 × 50 мм; Вес : 535 г (с кабелем);

: 535 г (с кабелем); Дополнительно: чехол для переноски, кабель USB-C ↔ USB-C (240 Вт, 0,5 м), сертификаты CCC, CE.

Особое внимание заслуживает встроенный кабель: 65 см длины, 7 положений фиксации, выдерживает 10 000+ растяжений и 25 000+ скручиваний.

Дизайн и эргономика

Первое, что хочется отметить: Nexode 20K не выглядит как кирпич, но и достаточно массивен. Выглядит компактнее, чем кажется по цифрам.

Лаконичный столбик в сером цвете с матовым покрытием — приятно держать в руке, не собирает отпечатки пальцев и не скользит на столе благодаря резиновым ножкам.

Встроенный кабель аккуратно скрывается в верхней части, фиксируется магнитом и вытягивается ровно на столько, сколько вам нужно — будь то короткое подключение на столе или зарядка устройства в рюкзаке на ходу. Это настоящее спасение для тех, кто устал путаться в проводах.

Экран — отдельное удовольствие: крупные цифры, четкая индикация по всем портам, постоянный контроль мощности и состояния батареи.

Комплектация тоже радует: фирменный чехол из приятной ткани, короткий кабель USB-C ↔ USB-C для самого аккумулятора и подробная инструкция.

Безопасность и интеллектуальные функции

Как опытный обзорщик, я всегда смотрю на два аспекта: безопасность (особенно при высокой мощности) и умные функции, которые делают устройство действительно современным.

Внутри Nexode — целый арсенал защит:

Термодатчики постоянно следят за температурой батарей;

13 уровней защиты, среди которых:

от перегрева;

от короткого замыкания;

от избыточного заряда и разряда;

от превышения тока/напряжения;

балансировка ячеек;

защита от неправильной полярности и многое другое;

от перегрева; от короткого замыкания; от избыточного заряда и разряда; от превышения тока/напряжения; балансировка ячеек; защита от неправильной полярности и многое другое; Сертификация CCC/CE «Airline Approved»: можно смело брать с собой в самолет (до 100 Втч — без ограничений по авиабезопасности).

В ходе тестов, даже при длительной работе на 100 Вт+, корпус нагревается, но не критично. Защитные системы срабатывают мгновенно: при попытке перегрузить или подключить несовместимый блок, мощность снижается или отключается автоматически.

Интеллектуальные функции у данного устройства следующие:

Автораспознавание протоколов: понимает и Apple, и Samsung, и Xiaomi, и даже Nintendo — реально универсален;

Экран выводит мощность, напряжение, ток, остаток времени — по каждому порту отдельно. Это удобно для продвинутых пользователей и техники, требовательной к питанию (например, зарядка камер или дронов на съемках);

Прошивка поддерживает быструю зарядку не только устройств, но и самого аккумулятора — не надо ждать ночь, чтобы зарядить пауэрбанк перед отъездом.

Практичность и многофункциональность

Вот тут начинается настоящая магия. Я всегда тестирую гаджеты в реальных сценариях, и Nexode оказался удивительно универсальным. Например, за 30 минут зарядил мой MacBook Pro 16 с 16% до 43%, а полный цикл дал почти 80% от 0 — это выше среднего для внешних батарей. iPhone, Android — все поддерживает PD/QC, полная зарядка за 40-50 минут (iPhone 16 Pro Max — около 45 мин). Наушники, умные часы, камеры — можно заряжать одновременно с ноутбуком, не бояться разделения мощности.

Преимущества и недостатки

Что понравилось

Мощность и скорость: реально заряжает ноутбуки на ходу, держит три устройства одновременно, не проседает по скорости;

Универсальность: поддержка всех востребованных протоколов;

Встроенный кабель: продуманная реализация, отличная длина, надежный механизм;

Информативный дисплей: всегда видно, сколько осталось заряда, какая мощность подается, какой порт используется;

Качество сборки: ощущается монолитно, ничего не люфтит, кабель фиксируется магнитом;

Безопасность: полный набор защит, термоконтроль, сертификации.

Что можно улучшить

Вес : для карманной носки тяжеловат, но для командировок, поездок, работы вне офиса — идеально;

: для карманной носки тяжеловат, но для командировок, поездок, работы вне офиса — идеально; USB-A порт : не всем нужен, лично я предпочел бы второй USB-C;

: не всем нужен, лично я предпочел бы второй USB-C; Цена : выше средней по рынку (обычно $90 – $100), но учитывая мощность и удобство — оправдано;

: выше средней по рынку (обычно $90 – $100), но учитывая мощность и удобство — оправдано; Толщина: чуть толще большинства обычных пауэрбанков, зато компактнее и легче, чем конкуренты с аналогичной мощностью.

Если вы ищете главный внешний аккумулятор на все случаи жизни — этот гаджет определенно заслуживает места в вашем наборе. Да, он не самый дешевый и не самый легкий, но по сочетанию мощности, удобства и надежности у него сегодня мало реальных конкурентов.

Купить повербанк Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 W (PB726)

Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос