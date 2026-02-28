Обзор повербанка Ugreen Nexode PB726 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 Вт

Сегодня я расскажу про по-настоящему необычное устройство, которое стало неотъемлемой частью моего рюкзака — Ugreen Nexode 20 000 мАч Power Bank с выдвижным кабелем и поддержкой до 165 Вт (модель PB726). Перед нами не просто очередной пауэрбанк, а портативная электростанция, способная заряжать телефоны, планшеты, камеры и даже ноутбуки — и делать это одновременно, быстро и универсально. Я протестировал его в самых разных условиях. Так что давайте разберемся, насколько Nexode PB726 оправдывает ожидания, и стоит ли он своих денег.
Купить повербанк Ugreen Nexode 20 000 мАч с выдвижным кабелем, 165 W (PB726)
Технические характеристики
Ugreen Nexode PB726 — это не просто «батарея с портами». За кажущейся простотой скрывается продуманная инженерия и умная электроника.
- Емкость: 20 000 мАч (72 Втч);
- Реальная выдаваемая емкость: 11 600 мАч (при 5В/7 А);
- Тип аккумулятора: Li-ion, элементы SunPower INR21700-5000 (4 × 5 000 мАч);
- Порты:
1×USB-C (100 Вт in/out);
1×USB-A (33 Вт out);
1×встроенный USB-C кабель (100 Вт in/out, 65 см, выдвижной);
- Общая максимальная мощность: 165 Вт (100 Вт через кабель + 65 Вт через порт);
- Одновременная зарядка трех устройств;
- Время зарядки самого аккумулятора: ≈ 2 часа (при 100 Вт входе);
- Поддержка протоколов: PD3.0, QC4.0/3.0/2.0, PPS, SCP, FCP, AFC, Apple/Samsung 2,4 A, UFCS и др.;
- Экран: большой цифровой дисплей (показывает % заряда, время, мощность, ток и напряжение по каждому порту);
- Размеры: 146 × 54 × 50 мм;
- Вес: 535 г (с кабелем);
- Дополнительно: чехол для переноски, кабель USB-C ↔ USB-C (240 Вт, 0,5 м), сертификаты CCC, CE.
Особое внимание заслуживает встроенный кабель: 65 см длины, 7 положений фиксации, выдерживает 10 000+ растяжений и 25 000+ скручиваний.
Дизайн и эргономика
Первое, что хочется отметить: Nexode 20K не выглядит как кирпич, но и достаточно массивен. Выглядит компактнее, чем кажется по цифрам.
Лаконичный столбик в сером цвете с матовым покрытием — приятно держать в руке, не собирает отпечатки пальцев и не скользит на столе благодаря резиновым ножкам.
Встроенный кабель аккуратно скрывается в верхней части, фиксируется магнитом и вытягивается ровно на столько, сколько вам нужно — будь то короткое подключение на столе или зарядка устройства в рюкзаке на ходу. Это настоящее спасение для тех, кто устал путаться в проводах.
Экран — отдельное удовольствие: крупные цифры, четкая индикация по всем портам, постоянный контроль мощности и состояния батареи.
Комплектация тоже радует: фирменный чехол из приятной ткани, короткий кабель USB-C ↔ USB-C для самого аккумулятора и подробная инструкция.
Безопасность и интеллектуальные функции
Как опытный обзорщик, я всегда смотрю на два аспекта: безопасность (особенно при высокой мощности) и умные функции, которые делают устройство действительно современным.
Внутри Nexode — целый арсенал защит:
- Термодатчики постоянно следят за температурой батарей;
- 13 уровней защиты, среди которых:
от перегрева;
от короткого замыкания;
от избыточного заряда и разряда;
от превышения тока/напряжения;
балансировка ячеек;
защита от неправильной полярности и многое другое;
- Сертификация CCC/CE «Airline Approved»: можно смело брать с собой в самолет (до 100 Втч — без ограничений по авиабезопасности).
В ходе тестов, даже при длительной работе на 100 Вт+, корпус нагревается, но не критично. Защитные системы срабатывают мгновенно: при попытке перегрузить или подключить несовместимый блок, мощность снижается или отключается автоматически.
Интеллектуальные функции у данного устройства следующие:
- Автораспознавание протоколов: понимает и Apple, и Samsung, и Xiaomi, и даже Nintendo — реально универсален;
- Экран выводит мощность, напряжение, ток, остаток времени — по каждому порту отдельно. Это удобно для продвинутых пользователей и техники, требовательной к питанию (например, зарядка камер или дронов на съемках);
- Прошивка поддерживает быструю зарядку не только устройств, но и самого аккумулятора — не надо ждать ночь, чтобы зарядить пауэрбанк перед отъездом.
Практичность и многофункциональность
Вот тут начинается настоящая магия. Я всегда тестирую гаджеты в реальных сценариях, и Nexode оказался удивительно универсальным. Например, за 30 минут зарядил мой MacBook Pro 16 с 16% до 43%, а полный цикл дал почти 80% от 0 — это выше среднего для внешних батарей. iPhone, Android — все поддерживает PD/QC, полная зарядка за 40-50 минут (iPhone 16 Pro Max — около 45 мин). Наушники, умные часы, камеры — можно заряжать одновременно с ноутбуком, не бояться разделения мощности.
Преимущества и недостатки
Что понравилось
- Мощность и скорость: реально заряжает ноутбуки на ходу, держит три устройства одновременно, не проседает по скорости;
- Универсальность: поддержка всех востребованных протоколов;
- Встроенный кабель: продуманная реализация, отличная длина, надежный механизм;
- Информативный дисплей: всегда видно, сколько осталось заряда, какая мощность подается, какой порт используется;
- Качество сборки: ощущается монолитно, ничего не люфтит, кабель фиксируется магнитом;
- Безопасность: полный набор защит, термоконтроль, сертификации.
Что можно улучшить
- Вес: для карманной носки тяжеловат, но для командировок, поездок, работы вне офиса — идеально;
- USB-A порт: не всем нужен, лично я предпочел бы второй USB-C;
- Цена: выше средней по рынку (обычно $90 – $100), но учитывая мощность и удобство — оправдано;
- Толщина: чуть толще большинства обычных пауэрбанков, зато компактнее и легче, чем конкуренты с аналогичной мощностью.
Если вы ищете главный внешний аккумулятор на все случаи жизни — этот гаджет определенно заслуживает места в вашем наборе. Да, он не самый дешевый и не самый легкий, но по сочетанию мощности, удобства и надежности у него сегодня мало реальных конкурентов.
