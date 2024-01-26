Появление детей на свет – всегда радостное событие. Но иногда природа одаривает родителей сразу двумя малышами. Их называют то близнецами, то двойняшками. Эти термины кажутся синонимами, но на самом деле между ними есть принципиальная разница. Давайте разбираться, чем близнецы отличаются от двойняшек.

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Чем отличаются близнецы от двойняшек

Любопытно, что в медицине вообще не таких терминов, как близнецы и двойняшки. Эти названия исключительно народные. Если же говорить научным языком, то многоплодные беременности наука делит на дизиготные и монозиготные.

Обычно женское тело выделяет одну яйцеклетку. После оплодотворения она начинает делиться, превращаясь в эмбрион.

Монозиготная многоплодная беременность появляется при оплодотворении одной яйцеклетки сперматозоидом и делением ее потом на две и более части – тоже яйцеклетки. И они развиваются независимо друг от друга. На свет появляются люди с одинаковым набором генов, одного пола. Неудивительно, что они внешне очень похожи: одинаковый цвет глаз, группа крови, волосы, форма и расположение зубов и т.д. Да и характер с привычками у этих близнецов очень похожие.

С дизиготной многоплодной беременностью ситуация другая. Иногда в женском теле выделяется не одна яйцеклетка, а две-три и даже больше. Шансы их оплодотворения сотнями миллионов сперматозоидов велики. И каждая яйцеклетка начинает активно делиться, при этом у каждого эмбриона будет свой, отличный набор хромосом. Совпадают они лишь на 40-60%. Так что дети появляются на свет иногда непохожими друг на друга и даже разного пола, они в дальнейшем и развиваются по-разному, имеют разный цвет глаз, волос, группы крови.

И вот близнецами принято считать однояйцевых близнецов, которые действительно идентичны. А вот разнояйцевые дети – это двойняшки.

Интересно, что встречается и третий вариант многоплодной беременности – на свет рождаются полуидентичные близнецы. Тут действует более сложный механизм – у яйцеклетки есть полярное тело, которое выступает аналогом второй яйцеклетки и тоже может быть оплодотворено, причем одним или двумя спертматозоидами. Также два сперматозоида способны оплодотворить и одну яйцеклетку. В результате сложная цепочка совпадений приводит к появлению на свет близнецов, внешне схожих, но при этом иногда разного пола. Их генотип совпадает на 75%, ведь гены яйцеклетки совпадают, а отцовских генов совпадает половина.

Какие факторы влияют на рождение близнецов или двойняшек?

Есть несколько факторов, которые делают одновременное появление в семье нескольких детей более вероятным. Это, прежде всего, наследственность. Многоплодная беременность чаще встречается у тех родителей, которые сами родом из двойни. А вероятность возрастает через поколение. Другая причина – множественная овуляция, которая происходит одновременно в двух яичниках, в каждом из котором может созревать несколько фолликул с несколькими же яйцеклетками. Способствуют такой ситуации и особые женские гормоны, которые сильнее выделяются после 35 лет. Вероятность появления на свет близнецов в таком случае возрастает в 10 раз. Сильно влияет на нее и использование вспомогательных репродуктивных технологий, того же ЭКО.

Интересные факты о близнецах

И раз мы уже заговорили о близнецах или двойняшках, приведем напоследок и некоторые интересные связанные с ними факты.

Существуют зеркальные близнецы. Удивительно, но один человек представляет собой словно бы отраженную слева направо копию другого. Касается это родинок, один правша – другой – левша, вплоть до расположения внутренних органов. У одного близнеца оно нормальное, а у другого сердце может оказаться справа, а печень слева.

Близнецы могут разговаривать на собственном языке с помощью мимики, жестов и непонятных другим людям слов. Такое явление называют криптофазией, у двойняшек оно встречается реже.

Близнецы могут запутать полицию! В 2009 году в Берлине произошло ограбление, на основе улики с частицами ДНК власти вышли на преступника. Им оказался один из близнецов. Но кто точно оказался грабителем – ведь ДНК пары мужчин идентичное? Не сумев четко установить конкретную личность, полиция вынуждена была отпустить обоих братьев.

Близнецы неравномерно распределены по миру. Чаще всего они появляются на свет в Бразилии, а для Японии это большая редкость. В США же темнокожие близняшки встречаются намного чаще, чем белокожие.

Близнецы настолько похожи, что их жизненные вкусы, привычки могут совпадать, вплоть до частей биографии. Известна история, когда в Америке мать отказалась от родившихся одновременно сыновей. Они попали на воспитание в разные семьи, встретившись лишь через 40 лет. Оказалось, что звали их одинаково – Джим, оба дважды женились, причем первый раз на Линде, второй – на Бетти. Оба назвали своего сына Джеймсом, а собаку – Тоем. Оба брата любили заниматься обработкой дерева в качестве хобби. Служили же они помощниками шерифа, курили одни и те же сигареты, пили одно и то же пиво, водили оба «Шевроле». Даже отпуск мужчины проводили на одном и том же пляже, да и пристрастия в еде имели одинаковые.