С момента зарождения более двадцати лет назад Steam стал самой популярной платформой с играми на ПК. У платформы более 130 миллионов активных пользователей в месяц. К сожалению, все эти пользователи не смогут передать свою коллекцию игр кому-то другому после своей смерти.

Служба поддержки Steam подтвердила это после того, как один пользователь спросил, может ли он добавить свою библиотеку игр в завещание. К его сожалению, по правилам платформы после смерти нельзя предоставить доступ к своему аккаунту кому-то другому или даже просто перенести игры на другой аккаунт.

Новость расстроила игровое сообщества, и многие уже занимаются поиском обхода этого ограничения. Других же новость никак не потревожила, поскольку по сути никто не мешает вам просто дать кому-то свои данные для входа. Другой пользователь сможет поменять способ оплаты на свою карту, и Steam даже не узнает о смене владельца аккаунта.

Тем не менее, это может быть временным решением, которое перестанет работать в будущем. Если аккаунтом будут пользоваться дольше средней продолжительности жизни человека, это вызовет подозрения. Если Steam выяснит, что настоящий владелец аккаунта умер, учетную запись могут удалить.

Посмотрим, изменит ли Steam свою политику касательно этого вопроса в будущем. Согласно текущим правилам, передавать свой аккаунт кому-то другому официально нельзя.

Недавно компания Valve анонсировала новую функцию, которая позволяет делиться играми в Steam с друзьями и родственниками.

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