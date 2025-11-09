В стратегии Apple, десятилетиями ориентированной на премиум-сегмент, назревают исторические изменения. Согласно данным авторитетного аналитика Bloomberg Марка Гурмана, компания активно работает над своим первым бюджетным ноутбуком, который сможет составить конкуренцию недорогим Chromebook и устройствам на Windows.

Этот шаг свидетельствует о кардинальном пересмотре подхода к рынку портативных компьютеров и желании завоевать новую, более массовую аудиторию.

По сообщению Гурмана, новинка с кодовым названием J700 будет представлена в первой половине 2026 года. Устройство предназначено для студентов, офисных сотрудников и рядовых пользователей, чьи потребности ограничены веб-серфингом, работой с документами и простыми мультимедийными задачами. Apple также рассчитывает переманить тех покупателей, кто колеблется между покупкой iPad с клавиатурой и полноценным ноутбуком.

Технические особенности и цена

Главной особенностью ноутбука станет использование процессора от iPhone серии «A» (например, A19 Pro), а не специализированного чипа серии «M», который используется в iPad и Mac (например, M1, M2, M3, M4 и т.д.). Это ключевое решение, позволяющее значительно снизить себестоимость устройства. Дисплей будет использовать менее продвинутую LCD-матрицу, а его диагональ составит чуть меньше 13,6 дюймов, что сделает его самым компактным ноутбуком Apple на текущий момент.

Несмотря на использование смартфонного чипа, внутреннее тестирование Apple показало, что его производительность превзойдет показатели процессора M1 для Mac, который использовался всего несколько лет назад. Целевой ценовой ориентир — «существенно ниже 1000 долларов», что выведет продукт в совершенно новую для Apple ценовую категорию.

Стратегический контекст

Этот маневр является прямым ответом на растущее влияние Chromebook и необходимость предложить альтернативу пользователям Windows. С текущей долей на мировом рынке ПК около 9% и четвертым местом, уступающим Lenovo, HP и Dell, Apple явно нуждается в новом инструменте для роста.

Бюджетный MacBook рассматривается как стратегический продукт, способный открыть экосистему Apple для многомиллионной аудитории, особенно в США, где iPhone сохраняет доминирующие позиции. При этом, несмотря на демократичную цену, устройство сохранит ключевые преимущества macOS, получит оптимизированную автономность и интегрированную клавиатуру, что станет его конкурентным преимуществом перед iPad для определенных задач.

Этот ход может перераспределить силы на всем рынке персональных компьютеров, заставив конкурентов пересмотреть свои линейки в бюджетном сегменте, где Apple до сих пор не была представлена.

