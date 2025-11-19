Пользователи iPhone, наконец, получат встроенную возможность работать с двумя разными аккаунтами WhatsApp в одном приложении. Функция, о которой многие мечтали годами, стала доступна ограниченному кругу бета-тестеров через платформу TestFlight от Apple.

Сейчас, чтобы вести личную и рабочую переписку раздельно, приходится идти на ухищрения — устанавливать параллельно WhatsApp Business или постоянно перезаходить в аккаунты. Будущее обновление избавит от этих неудобств.

В настройках мессенджера появится раздел «Список аккаунтов» (Account list) или отдельная кнопка рядом с QR-кодом. Через него можно добавить как новый номер, так и уже существующий — например, тот, что раньше был привязан к WhatsApp Business или использовался на другом устройстве.

Останется и опция «аккаунта-компаньона»: сканируете QR-код с основного телефона, и история сообщений с настройками синхронизируется на другом.

Каждый профиль будет полностью независим. Это значит, что у вас могут быть разные чаты, свои звуки уведомлений и индивидуальные настройки резервного копирования для каждого номера. Чтобы не возникало путаницы, в оповещениях будет указано, от какого именно аккаунта пришло сообщение.

Появление мультиаккаунтности — часть более масштабного обновления WhatsApp, которое также поддержку ввода имени пользователя. Вместе эти шаги постепенно ослабляют жесткую привязку учетной записи к номеру телефона.

Официальных дат выхода функции пока нет. Но тот факт, что она уже тестируется в публичной бете, позволяет надеяться, что до полноценного релиза осталось недолго.

