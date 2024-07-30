В рамках Федерального закона от 02.12.2019 № 425-ФЗ (вступил в силу в 2021 году) зарубежные производители гаджетов, в том числе Apple, обязаны предустанавливать на них определённый перечень российских приложений. С тех пор список обязательных приложений обновляется каждый год.

При первом запуске App Store на новом устройстве пользователям в России предлагается список обязательных приложений, которые при желании они могут и не устанавливать. Дело Apple – предложить приложения, согласно действующему списку.

Изначально список состоял из 16 приложений для смартфонов и планшетов, 11 приложений для смарт-телевизоров и одной программы для компьютеров. Предполагалось, что в нем будут утилиты и для смарт-часов, но в итоге от этой идеи отказались.

26 июля 2024 года правительство России на своём сайте опубликовало обновлённый список обязательного ПО на 2025 год. Согласно документу, на мобильных устройствах должно быть 18 приложений, как и на смарт-тв, а на компьютерах – три. Ниже представлен полный список приложений.

Мобильные устройства

Mir Pay

«Госуслуги»

RuStore

Kaspersky Free

«МойОфис Документы»

«Литрес»

«Честный знак»

«Яндекс Бразуер»

«Яндекс — с Алисой»

«2ГИС»

«Яндекс Диск»

«Почта@Mail.ru»

«VK Мессенджер»

«Маруся»

«Дзен»

«Rutube»

«ВКонтакте»

«Одноклассники»

Компьютеры

«Яндекс Браузер»

«МойОфис Стандартный. Домашняя версия»

Kaspersky Free

Smart TV

«Яндекс Браузер», «Яндекс — с Алисой»

Rutube

«VK Видео для Smart TV»

«ИВИ»

«Первый»

«НТВ»

PREMIER

«КиноПоиск»

Wink

Okko

«Смотрим»

START

AMEDIATEKA

KION

«Билайн ТВ»

«Триколор Кино и ТВ онлайн»

Movix

Новый список начнет действовать с 1 января 2025 года. Перечень обязательных приложений определяет Минцифры. Как и раньше, в списке преобладают приложения компании Яндекс.

Требования по предустановке российских приложений распространяются на устройства, ввозимые не только в Россию, но и в страны союза ЕАЭС. В союз входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия. Как раз из этих стран нередко привозятся устройства, импортируемые в Россию на условиях параллельного импорта.

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