Новый язык дизайна Liquid Glass в iOS 26 вызывает много споров. Опытный разработчик Крейг Хокенберри из компании The Iconfactory предположил, что этот стиль может указывать на грядущие аппаратные изменения в будущих iPhone.

В статье «Liquid Glass. Почему?» Хокенберри проводит аналогию с переходом от iOS 6 к iOS 7, который упростил интерфейсы в ответ на реальные потребности пользователей. В случае с Liquid Glass, как считает Хокенберри, никто за пределами Apple не просил добавить «более жидкое стекло».

На презентации WWDC 2025 много времени уделили демонстрации стеклянных блоков и физических эффектов, но не объяснили их цель. Хокенберри уверен:

«Нам это не нужно, но Apple — да».

Он заметил, что в обновлениях приложений для iOS 26 есть четкая тенденция: элементы управления не должны касаться краев экрана. Это напомнило ему «безопасные зоны» в iOS 11, которые стали полезны только после выхода iPhone X в 2017 году с его вырезом.

Хокенберри уверен, что новое требование в Liquid Glass готовит разработчиков к устройствам с «обтекаемыми» экранами. Благодаря гибкой OLED-технологии дисплей плавно переходит в корпус.

Эта теория выглядит убедительно на фоне слухов о планах Apple к 20-летию iPhone в 2027 году. Так, корейское издание ETNews сообщало, что компания разрабатывает изогнутые дисплеи по всем четырем краям. В Bloomberg подтвердили эти слухи, описав юбилейную модель как «преимущественно стеклянный iPhone без вырезов».

Если Хокенберри прав, то новые правила дизайна в iOS 26 готовят к самому амбициозному обновлению iPhone в истории. А что думаете вы? Поделитесь своим мнением в комментариях.

