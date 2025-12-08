Обзор проектора DLD GT300 Pro

В мире домашних проекторов бюджетный сегмент давно ассоциируется с компромиссами: шум, недостаточная яркость, мутные края, проблемы с обслуживанием и поддержкой. Я тестировал разные устройства, и честно скажу — 1LCD-проекторы всегда вызывали у меня скепсис. Но DLD GT300 Pro стал тем самым исключением, которое заставило взглянуть на этот класс техники иначе. В этом обзоре я расскажу о своих реальных ощущениях, плюсах и минусах, нюансах эксплуатации, чтобы вы могли сделать осознанный выбор.

Важно: компания DLD — это не ноунейм из глубинки Поднебесной, а белорусский бренд с представительствами в России и Казахстане. Устройства DLD проходят официальную гарантию, а сервис реально работает. Это важный аргумент в пользу бренда, особенно если вы хотите инвестировать в технику для дома на годы вперед.

Тестирование проводилось с использованием светоотражающего проекционного экрана DLD X2 UltraHDR, что дало возможность максимально раскрыть потенциал проектора.

Технические характеристики

Технология : 1LCD (новая матрица с черным внутренним покрытием);

: 1LCD (новая матрица с черным внутренним покрытием); Разрешение : Full HD (1920×1080);

: Full HD (1920×1080); Яркость : заявлено до 19 000 люмен (условные маркетинговые, см. ниже);

: заявлено до 19 000 люмен (условные маркетинговые, см. ниже); Контрастность : до 20 000:1 (ANSI — 41:1, это очень высокий показатель для 1LCD);

: до 20 000:1 (ANSI — 41:1, это очень высокий показатель для 1LCD); Операционная система : Android (оперативка 1 ГБ, ПЗУ 64 ГБ);

: Android (оперативка 1 ГБ, ПЗУ 64 ГБ); Фокус и трапеция : автофокус, автоматическая и ручная коррекция трапеции;

: автофокус, автоматическая и ручная коррекция трапеции; Размер изображения : 45–200 дюймов (оптимально — 84–130 на экране DLD X2 UltraHDR);

: 45–200 дюймов (оптимально — 84–130 на экране DLD X2 UltraHDR); Звук : 2×7 Вт, Dolby Audio;

: 2×7 Вт, Dolby Audio; Интерфейсы : 2×HDMI, 2×USB, 3,5 мм аудио, Wi-Fi, Bluetooth 5.0;

: 2×HDMI, 2×USB, 3,5 мм аудио, Wi-Fi, Bluetooth 5.0; Габариты : 328×239×108 мм, вес — 2 кг;

: 328×239×108 мм, вес — 2 кг; Гарантия: 12 месяцев.

Внешний вид и комплектация

DLD GT300 Pro с первых секунд в руках дает понять — перед вами серьезный девайс, а не хлипкая безделушка сомнительного происхождения. Корпус изготовлен из качественного пластика с приятной текстурой, сборка без люфтов, все продумано.

На нижней части — прорезиненные ножки (глушат вибрацию), отверстие для крепления на кронштейн и штатив, а ножка для коррекции наклона помогает быстро выставить правильный угол.

В коробке вы найдете:

Проектор DLD GT300 Pro;

Кабель питания;

Пульт ДУ (о нем расскажу отдельно);

Защитную крышку объектива;

Краткую инструкцию и гарантийный талон.

Пульт и кнопки управления

DLD не экономит на удобстве. Пульт — приятный, легкий, с матовой поверхностью, удобно лежит в руке. Работает сразу по двум каналам: Bluetooth и инфракрасный порт, что позволяет управлять проектором даже сквозь препятствия. Если потеряли пульт, на самом проекторе есть только одна кнопка — включение.

На пульте есть отдельные кнопки быстрого запуска YouTube, Netflix, Prime Video. Кнопки фокуса и коррекции трапеции — отдельный плюс: автофокус работает в 90% случаев идеально, но если проектор ошибся, можно быстро поправить вручную.

Интерфейсы и возможности подключения

Тут все, что нужно для современной жизни:

2 HDMI: подключайте приставки, ПК, консоли — все работает без нареканий;

2 USB: внешний диск, флешка, питание для TV-стика — все читается, фильмы с HDD крутятся без затыков;

3,5 мм аудио: подключайте внешние колонки или наушники;

Wi-Fi и Bluetooth 5.0: передавайте звук на беспроводные наушники, колонки, транслируйте контент с телефона;

Встроенный Chromecast: для YouTube и стриминга с гаджетов.

Смартфон подключается к проектору за пару кликов. Лично у меня не возникло проблем ни с iOS, ни с Android. Особенно порадовало, что Bluetooth работает без заметной задержки (YouTube с BT-колонкой — без рассинхрона).

Установка и настройка

Я тестировал GT300 Pro как на столе, так и на потолочном креплении. Установка — максимально простая:

Выбираете место, расстояние до экрана (для 100–120 дюймов — 2,5–3 метра);

Включаете проектор, он автоматически фокусируется и корректирует трапецию;

Если нужно, вручную докручиваете фокус и угол с пульта.

Автоматизация работает честно. Проектор быстро ловит резкость, определяет перекос, корректирует трапецию — особенно удобно, если вы часто переносите устройство из комнаты в комнату.

Качество изображения

Я не ожидал, что 1LCD-проектор за 29 000 руб. может так выдавать картинку. Причем не только ночью, но и днем при зашторенных окнах. Сочетание с экраном DLD X2 UltraHDR дает яркое, контрастное, действительно кинематографичное изображение.

Ключевые впечатления:

Равномерная резкость по всему полю (нет мыла по краям, как у большинства 1LCD);

Высокая яркость — мультфильмы, спорт даже днем смотрятся отлично;

Контраст — черный глубокий, детали в тенях не теряются (с экраном особенно заметно);

Цвета — живые, насыщенные, но не кислотные. Можно тонко настраивать температуру и насыщенность;

HDR — работает, цвета становятся еще объемнее, особенно при просмотре фильмов в кино-режиме.

Звук

Встроенная акустика — 2×7 Вт с поддержкой Dolby Audio. Это не бочка из-под советского телевизора, а вполне приличный, чистый звук. Голоса, спецэффекты, музыка — все звучит объемно, разборчиво, даже на средней громкости. Басов чуть не хватает, но для большинства пользователей — более чем достаточно.

Для домашнего кинотеатра я бы все-таки советовал подключить саундбар или внешнюю акустику, если хочется настоящего вау-эффекта. Но на первое время или для детских мультфильмов — стандартного звука хватает с головой.

Удобство использования (смарт-функции)

DLD GT300 Pro работает под управлением Android 12. Это значит, что:

тысячи приложений доступны в интернет-магазине Google Play;

можно смотреть видео с флешки или HDD.

Шум и нагрев

1LCD — это всегда вызов для инженеров по охлаждению. Но DLD GT300 Pro — один из самых тихих в своем классе. Вблизи — примерно 55 дБ (слышно, но не раздражает). На расстоянии метра — около 35 дБ (сравнимо с обычным офисом). Во время фильма звук вентилятора почти не слышен, особенно если вы не сидите прямо у корпуса. Корпус не греется до опасных температур, система охлаждения справляется. Главное — не закрывайте фильтр на корпусе, иначе перегрев обеспечен.

Как и все 1LCD — со временем потребуется чистить фильтр и, возможно, матрицу (сколько — зависит от пыли в вашей комнате). Это несложно, но требует регулярности.

Заключение

DLD GT300 Pro — это тот проектор, который реально меня удивил. Я готовился к обзору с предубеждением, но после трех дней тестов понял: в сегменте до 31 000 рублей не видел ничего лучше по сочетанию яркости, контраста и удобства. Он реально заменяет телевизор в гостиной или спальне, а в тандеме с экраном DLD X2 UltraHDR дает тот самый эффект кинотеатра дома.

Что понравилось

Реально высокая яркость и контрастность, равномерная резкость по всему экрану;

Хороший автофокус и автокоррекция трапеции — минимум ручных настроек;

Продуманная эргономика (качественный корпус, минималистичный дизайн, удобный пульт);

Тихая работа и продуманная система охлаждения;

Официальная гарантия и поддержка DLD в России, Беларуси и Казахстане.

Что можно улучшить

Звук хороший, но без баса: Для настоящего кинотеатрального звука лучше подключить внешнюю акустику.

Видеообзор

