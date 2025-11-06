Сегодня я расскажу о проекторе DLD Mozart 9 — устройстве, которое за последние недели стало центром моего домашнего развлечения. Почему именно DLD? Все просто: это белорусский бренд с представительствами в России и Казахстане, который не только предлагает современные решения, но и обеспечивает полноценное гарантийное обслуживание. На фоне множества «безымянных» китайских моделей, DLD выгодно выделяется надежностью и ответственностью перед покупателем.

В обзоре я опираюсь на личный опыт: тестировал проектор с инновационным светоотражающим экраном DLD X2 UltraHDR. А потому на мой взгляд получилось максимально честно и по существу: плюсы, минусы, нюансы установки, реальные впечатления от качества картинки и звука.

Технические характеристики

Первое, что я всегда делаю с техникой — тщательно изучаю характеристики, чтобы понимать, чего ожидать.

Основные параметры DLD Mozart 9 следующие:

Проекционная технология : LCD;

: LCD; Нативное разрешение : Full HD (1920×1080);

: Full HD (1920×1080); Поддержка входа до 4K (декодирование, вывод — 1080p) ;

; Яркость : 1200 ANSI Lm — комфортно для затемненной комнаты, пригодно для просмотра вечером на улице;

: 1200 ANSI Lm — комфортно для затемненной комнаты, пригодно для просмотра вечером на улице; Контрастность : 3000:1 — хороший показатель для домашнего проектора;

: 3000:1 — хороший показатель для домашнего проектора; Источник света : LED, ресурс — до 50 000 часов;

: LED, ресурс — до 50 000 часов; Рекомендуемый размер изображения : до 130 дюймов;

: до 130 дюймов; Интерфейсы : HDMI, 2×USB, AV (RCA), 3.5 мм аудиовыход. Есть варианты с Bluetooth и Wi-Fi (зависит от комплектации);

: HDMI, 2×USB, AV (RCA), 3.5 мм аудиовыход. Есть варианты с Bluetooth и Wi-Fi (зависит от комплектации); Операционная система : Android, 32 ГБ памяти, 2 ГБ ОЗУ;

: Android, 32 ГБ памяти, 2 ГБ ОЗУ; Вес : около 4 кг;

: около 4 кг; Встроенный динамик: есть, подходит для небольших помещений.

Все это делает DLD Mozart 9 универсальным решением: от просмотра фильмов до презентаций и даже выездных показов на даче.

Внешний вид и комплектация

Когда берешь проектор в руки, сразу чувствуешь — это не дешевый пластиковый «ноунейм». Верхняя панель алюминиевая с приятной металлизированной покраской, лицевая часть — глянцевый пластик либо стекло, по бокам и снизу — плотная текстильная вставка. Сборка добротная, ничего не скрипит, не люфтит.

В комплекте

сам проектор;

адаптер питания;

минималистичный ИК-пульт (батарейки формата AAA не входят, придется докупить);

инструкция (английский язык, базовые сведения, к сожалению, без подробных таблиц расстояний);

фирменная коробка;

голосовой пульт для Смарт ТВ (приятный бонус).

Из минусов: крепления под штатив нет, кнопок управления на корпусе почти нет (только одна физическая кнопка включения). Придется следить за пультом — потеряете его, и управление станет затруднительным.

Пульт и кнопки управления

Пульт у DLD Mozart 9 — классический ИК-передатчик. Все просто: регулировка громкости, фокус, управление Android-системой, базовые функции. Работает стабильно, если направлять прямо на проектор — если увести в сторону, сигнал теряется. В небольших помещениях проблем не возникает, но в просторных гостиных или на даче нужно держать это в уме.

Интерфейсы и возможности подключения

HDMI — для ПК, игровых консолей, ТВ-приставок;

Два USB — для флешек, внешних жестких дисков, мыши/клавиатуры;

AV (RCA) — если вдруг захотите подключить старую технику;

3,5 мм аудиовыход — для внешних колонок или наушников;

Bluetooth и Wi-Fi (зависит от комплектации) — для беспроводного подключения колонок, передачи файлов, работы с приложениями.

DLD Mozart 9 не разочаровал в плане подключения, но все-таки разъем USB-С не помешал бы.

Особенно радует возможность апгрейда: если нужна «Air Mouse» или голосовое управление, можно просто докупить совместимый пульт.

Установка и настройка

Я тестировал проектор на экране DLD X2 UltraHDR и на обычной белой стене. Сразу совет: для максимального эффекта — используйте светоотражающий экран. Выбор экрана зависит от расстояния между проектором и экраном.

Проектор рассчитан на стационарную установку. Крепления под штатив нет, поэтому ищите стабильную полку/столик. Фокусировка — ручная и автоматическая. Автофокус работает примерно в 8-ми из 10-ти случаев; если не справился — вручную можно быстро дотянуть до идеала. Меня полностью устроила автоматическая настройка.

Качество изображения

Вот тут DLD Mozart 9 приятно удивил. Картинка действительно живая, теплая, с отличной детализацией. Особенно если использовать фирменный экран DLD X2 UltraHDR — цвета становятся насыщеннее, черный глубже, контрастность выше.

Глубокий черный — редкость для LCD-проекторов в этом бюджете. Сцены с темными фонами смотрятся особенно впечатляюще. Все основные оттенки на месте, лицо актеров не превращается в «кирпич». Однако в верхнем левом углу при тестах заметна легкая потеря четкости и яркости. В динамике (при просмотре фильмов) это почти незаметно, но при работе с текстом или таблицами может бросаться в глаза.

Звук

Честно скажу: от звука я ожидал большего. Название «Mozart» настраивает на нечто особенное, но по факту встроенный динамик выдает типичный звук бюджетного проектора. Громкость достаточная для небольшой комнаты, не хрипит даже на максимуме. Качество плоское, без басов и ярких верхов. Для фильмов и сериалов подойдет, для музыки — нет.

Удобство использования

Здесь у DLD Mozart 9 все на очень хорошем уровне:

Android работает быстро, приложения открываются и сворачиваются без тормозов. Меню простое, интуитивное;

Поддержка 4K-контента — реальный плюс, особенно если смотрите фильмы с флешки или внешнего HDD;

Wi-Fi и Bluetooth (в нужной комплектации) — удобно для передачи файлов, подключения колонок или беспроводных мышек;

Встроенный файловый менеджер — можно смотреть фильмы прямо с USB-носителя, не используя сторонние медиаприставки.

Из минусов: 2 ГБ ОЗУ — это минимум для современной Android-системы. Иногда при быстром переключении между тяжелыми приложениями видно, что памяти не хватает (например, YouTube выгружается из памяти при запуске других программ).

Шум и нагрев

Один из главных вопросов по недорогим проекторам — насколько они шумят? DLD Mozart 9 приятно удивил. В стандартном режиме — вентиляторы работают очень тихо, звук почти не слышен в фильме. На максимальной яркости — шум заметнее, но не критичен; если вы не сидите прямо у проектора, не будет мешать просмотру. Корпус теплый, но не обжигает. Вентиляция реализована грамотно, перегрева за несколько часов работы не возникало.

Заключение

DLD Mozart 9 — это сбалансированный проектор для дома. Он не претендует на роль флагмана среди топовых моделей, но в своем классе дает больше, чем ожидаешь за эти деньги.

Что понравилось:

Высокое качество изображения, глубокий черный, приятная цветопередача;

Добротные материалы корпуса, аккуратный дизайн;

Быстрая работа Android, поддержка 4K-контента;

Универсальные интерфейсы и возможность беспроводного подключения;

Официальная гарантия и сервис от DLD — важный фактор доверия к бренду.

Что можно улучшить:

Нет крепления под штатив, мало кнопок управления на корпусе;

Пульт только ИК, без Bluetooth, голосовой поиск отсутствует;

Легкая потеря четкости и яркости в левом верхнем углу изображения;

Встроенный динамик — «на троечку», для музыки не подходит;

2 ГБ ОЗУ — это минимум, иногда не хватает при многозадачности.

DLD Mozart 9 — это проектор, который не разочарует вас в домашнем кинотеатре. Он создает настоящую атмосферу большого экрана, радует отличной картинкой и почти не требует дополнительных вложений. А в связке с проекционным экраном вы получите по-настоящему кинематографическое изображение без лишних хлопот и сложных настроек.

Видеообзор

