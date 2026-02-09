Похоже, что обновление линейки профессиональных ноутбуков Apple может произойти совсем скоро. Согласно последнему выпуску рассылки Power On авторитетного журналиста Марка Гурмана из Bloomberg, новые модели MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max могут быть представлены уже в начале марта.

Гурман, чьи источники внутри Apple обычно оказываются точными, увязывает релиз новых ноутбуков с выходом обновления операционной системы macOS Tahoe 26.3. По его данным, анонс может состояться в течение недели, начиная с понедельника, 2 марта 2026 года.

Косвенным подтверждением близкого обновления служит текущая ситуация на рынке. Гурман отмечает, что текущие модели MacBook Pro на чипах M4 Pro и M4 Max до сих пор остаются в дефиците. Для Apple такая нехватка текущего поколения перед выходом нового — довольно типичная картина.

Весной обновятся не только ноутбуки, но и другие компьютеры Mac. Ожидается, что обновленные Mac Studio появятся вскоре после весеннего обновления компьютеров. В планах компании также новая версия монитора Studio Display и Mac mini. Кроме того, ходят слухи о новом бюджетном ноутбуке с процессором от iPhone.

Однако главным событием года в сегменте Mac, по мнению аналитиков, станет не этот релиз, а представление позже полностью переработанных MacBook Pro с OLED-дисплеями и поддержкой сенсорного ввода. Но до этого момента компания, судя по всему, решит обновить текущие модели, представив им логичное развитие в виде чипов следующего поколения.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос