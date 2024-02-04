Современный цифровой мир, увы, частично сегментирован. В национальных интересах или же защищая свои ресурсы, многие интернет-сервисы вводят ограничение на доступ. Чаще всего они касаются региональных привязок или конкретных сетей. Режим санкций ограничил наших соотечественников в доступе к ряду зарубежных ресурсов, в том числе, стриминговые сервисы, сайты для бронирования отелей и т.д. К счастью, существуют вполне легальные технологии, которые позволяют решить эту проблему. Конечно же, речь идет о VPN.

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Что такое VPN?

Аббревиатура VPN расшифровывается, как Virtual Private Network или же виртуальная частная сеть. Данный термин относится к интернет-технологии, которая дает пользователю возможность подключиться к сторонней сети. Слово виртуальная тут неслучайно – все компьютеры в ней соединены не физически, а логически. Частная же сеть потому, что к ней могут подключиться лишь определенные лица. При подключении к этой сети компьютер получает в ней IP адрес и затем в Интернет будет выходить уже через ее шлюз. На практике это означает, что пользователь может получить возможность выходить в мир другим путем и представляться иностранным сервисам частью другой, иностранной же сети.

Можно ли пользоваться VPN в России?

Многие пользователи считают VPN чуть ли не хакерской, незаконной технологий. Вот только VPN – вполне легальное решение, которое вообще довольно часто используется на государственных предприятиях, а также в частном бизнесе для удаленного доступа к своим сетям сотрудникам, работающих вне офиса.

Использование VPN в России является законным и не запрещено местным законодательством. Однако, есть некоторые правила и ограничения, нарушения которых могут повлечь за собой правовые последствия. Так, «Роскомнадзор» (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) – имеет право блокировать доступ к сайтам, нарушающим российские законы. И если пользователь использует VPN для обхода блокировки запрещенного контента, включая сайты с наркотиками, порнографией, экстремистскими и террористическими материалами, то это может повлечь за собой наказание со стороны правоохранительных органов.

Когда нужно пользоваться VPN

Эта технология позволяет решить целую череду проблем. Шифрование трафика в канале связи с удаленной сетью делает передачу личных данных защищенной. С помощью VPN можно осуществлять онлайн-транзакции на имеющих определенные ограничения сервисах. Да и подключившись к публичной Wi-Fi сети лучше не работать напрямую через нее, а осуществить дополнительное VPN подключение. В противном случае есть риск, что ваш трафик будет проанализирован неизвестными лицами, что чревато потерей конфиденциальной информации. Использование же VPN помимо смены IP позволяет еще и шифровать передаваемые данные, что немаловажно. Естественной мерой станет использование этой технологии при необходимости работать с современными иностранными технологиями, например, тем же ChatGPT или его аналогами.

Что выделяет «VPNinja» в сравнении с другими сервисами?

В вопросе выбора сервисов для предоставления доступа к VPN стоит присмотреться к надежным и проверенным вариантам. Ведь пользователь должен быть уверен, что его данные останутся анонимными уже в рамках используемой удаленной сети, также требуется скорость работы в ней. Многие сервисы часто сильно ограничивают своих пользователей по этому критерию. Выбор решения становится краеугольным камнем качественной и безопасной работы.

Мы рекомендуем обратить внимание на VPN-сервис «VPNinja» от сербских разработчиков ONLYAPPS. Его работа базируется на суперсовременном протоколе Trojan, являющимся подвидом технологии «V2Ray», которую в свою очередь активно используют пользователи в Китае для обхода «великого китайского фаервола». На сегодняшний день, V2Ray не имеет конкурентов в плане надежности и устойчивости к различным видам блокировки.

В дополнение к современному протоколу также используются технологии маскировки трафика: XTLS-Reality, который невозможно анализировать, так как он маскируется под обычный HTTPS-трафик. Если система DPI (Deep Packet Inspection) пробует анализировать трафик пользователя, то в конечном итоге система видит, что пользователь посещает вполне обычный сайт и даже сертификат сайта соответствует запрашиваемому.

Приложение за счет своего простого и интуитивно понятного интерфейса позволяет простым нажатием кнопки установить шифрованное соединение с одним из многочисленных серверов сервиса. Вы можете выбрать, какой из них вам лучше подойдет с точки зрения критериев скорости и стабильности соединения. Пользователи получат надежное скоростное соединение с минимальными задержками. В условиях работы со многими иностранными сервисами, например, с ChatGPT, это особенно важно.

Приложение имеет серверы в Беларуси, Украине, Казахстане, если вы живете за границей и привыкли смотреть местные телеканалы, вы можете делать это через приложение Кинопоиск в связке с VPNinja. Сервис позволяет подключаться к более 25 серверам по всему миру.

Для работы приложения не требуется регистрация, есть возможность бесплатного использования функционала с понятными разумными ограничениями. Важная особенность сервиса – отсутствие журналирования пользовательской активности. То есть все ваши данные, как и история посещаемых ресурсов, останутся приватными. И разработка VPNinja не прекращается, программа постоянно обновляется, а ее ошибки исправляются.

VPNinja имеет высокий пользовательский рейтинг в магазине App Store, что подтверждает качественную работу сервиса. Приложение полностью переведено на русский язык.

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