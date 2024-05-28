Робот в Японии установил новый мировой рекорд по скорости сборки Кубика Рубика. Устройство Mitsubishi Electric собрало головоломку за 0,305 секунды. Предыдущий рекорд был побит всего на 0,075 секунды.

Показатель робота более чем в 10 раз быстрее лучшего показателя человека. Рекорд человеком был поставлен в июне прошлого года на соревнования в Калифорнии. Макс Парк собрал Кубик Рубика за 3,13 секунды.

Потребовавшееся роботу время в 0,305 секунды – это время, за которое моргает человек. Рекорд показывает достижения в области робототехники. В 2009 рекорд среди роботов составлял 1 минуту и 4 секунды.

Компания Mitsubishi Electric утверждает, что ей удалось добиться такого результата, использовав «компактные, мощные и быстрые серводвигатели». Робот вращает кубик на 90 градусов всего за 0,009 секунды.

Главный ограничивающий фактор в установке рекорда – это физические свойства головоломки. Во время ранних попыток кубик ломался из-за скорости и силы робота.

Юдзи Йошимура, главный менеджер Mitsubishi Electric, говорит:

«Со времён основания нашего Инженерного центра производства компонентов в 2016 году мы разрабатываем и производим высокотехнологичные моторы, силовые полупроводники и т.п. Чтобы продемонстрировать достижения в этой области, наши молодые инженеры решили побить рекорд. Это мотивирует сотрудников и дальше работать над техническими навыками».

Кубик Рубика, изобретённый венгерским профессором Эрнё Рубиком в 1974 году, это самая узнаваемая в мире головоломка. Это самая популярная игрушка в мире, и в последние годы один из самых популярных запросов в Google выглядит так: «Как собрать Кубик Рубика».

Источник.

🔥 Смотрите также: