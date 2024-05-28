Робот Mitsubishi побил мировой рекорд по скорости сборки Кубика Рубика

28 мая 2024 |

Робот в Японии установил новый мировой рекорд по скорости сборки Кубика Рубика. Устройство Mitsubishi Electric собрало головоломку за 0,305 секунды. Предыдущий рекорд был побит всего на 0,075 секунды.

Робот Mitsubishi побил мировой рекорд по скорости сборки Кубика Рубика

Кубик, Змейка, Шар и Часы: легендарные изобретения венгра Эрнё Рубика.

Показатель робота более чем в 10 раз быстрее лучшего показателя человека. Рекорд человеком был поставлен в июне прошлого года на соревнования в Калифорнии. Макс Парк собрал Кубик Рубика за 3,13 секунды.

Потребовавшееся роботу время в 0,305 секунды – это время, за которое моргает человек. Рекорд показывает достижения в области робототехники. В 2009 рекорд среди роботов составлял 1 минуту и 4 секунды.

Компания Mitsubishi Electric утверждает, что ей удалось добиться такого результата, использовав «компактные, мощные и быстрые серводвигатели». Робот вращает кубик на 90 градусов всего за 0,009 секунды.

Главный ограничивающий фактор в установке рекорда – это физические свойства головоломки. Во время ранних попыток кубик ломался из-за скорости и силы робота.

Юдзи Йошимура, главный менеджер Mitsubishi Electric, говорит:

«Со времён основания нашего Инженерного центра производства компонентов в 2016 году мы разрабатываем и производим высокотехнологичные моторы, силовые полупроводники и т.п. Чтобы продемонстрировать достижения в этой области, наши молодые инженеры решили побить рекорд. Это мотивирует сотрудников и дальше работать над техническими навыками».

Кубик Рубика, изобретённый венгерским профессором Эрнё Рубиком в 1974 году, это самая узнаваемая в мире головоломка. Это самая популярная игрушка в мире, и в последние годы один из самых популярных запросов в Google выглядит так: «Как собрать Кубик Рубика».

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