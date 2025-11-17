Представьте, что для переключения трека или регулировки громкости вам больше не нужно тыкать в экран. Достаточно провести пальцем по обычному чехлу вашего iPhone. Похоже, именно над такой технологией работает Apple. Компания, судя по всему, хочет превратить аксессуар для защиты в полноценный инструмент управления.

Об этом сообщает источник в Weibo под ником Instant Digital, у которого уже были точные предсказания о продуктах Apple. По его данным, компания готовит для Pro-линейки iPhone чехлы со встроенными сенсорными зонами. Они, по его выражению, станут «вторым интерфейсом» для смартфона. Если верить инсайдеру, это сделает флагманские модели «еще более про-версиями».

Конечно, к подобным утечкам всегда стоит относиться с долей скепсиса. Многие блогеры просто пересказывают непроверенные слухи. Но в данном случае идея не кажется взятой с потолка.

Apple давно исследует способы вынести управление за пределы экрана. В архивах Бюро по патентам США нетрудно найти соответствующие заявки. Например, компания рассматривала возможность разместить сенсорные датчики на боковых гранях и даже на задней панели устройства. А в 2020 году Apple получила патент на использование пьезоэлектрических чернил — особого состава, который может наноситься на различные изогнутые, гибкие и другие неплоские поверхности и создавать тактильную отдачу при касании. В качестве примера в документации приводился ремешок для Apple Watch, способный вибрировать на разных участках запястья.

Есть у Apple и практический опыт интеграции интерфейсов в аксессуары. Взгляните на клавиатуры для iPad — они отлично работают через контакты в чехле-обложке.

Если такие чехлы поступят в продажу, это изменит привычный сценарий использования iPhone. Скажем, листать ленту соцсетей или ставить на паузу видео можно будет, не отрывая палец от силиконового аксессура на задней панели гаджета. Удобно? Бесспорно. Ждем анонса.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос