Будущее интернет-знакомств: ваш личный ИИ подберёт пару без вашего участия

Основатель приложения для знакомств «Bumble» Уитни Уолф (Whitney Wolfe) считает, что в будущем за людей пару им искать будет искусственный интеллект. Звучит знакомо? В 2017 вышла серия «Чёрного зеркала» с таким сюжетом.

«В ближайшем будущем вы сможете общаться со своим ИИ-ассистентом для поиска пары. С ним можно будет поделиться своими страхами и комплексами. После этого ваш ассистент начнёт общение с ассистентами других людей», – рассказала Уолф на Технологическом Саммите.

Такое высказывание вызвало смех в аудитории, после чего Уитни пришлось добавить:

«Нет, правда. Вам не придётся вести диалоги с 600 людьми. Искусственный интеллект просканирует за вас весь город и подберёт троих человек, с которыми действительно стоит встретиться».

Это довольно сомнительное видение будущего приложений для знакомств. В 2017 году такой сюжет был в одной из серий «Чёрного зеркала». Там алгоритм тоже подбирал идеальную пару и обязывал людей встречаться до истечения «срока годности» их отношений. Однако [спойлер] оказалось, что в отношениях находились не реальные люди, а их ИИ-версии. Всё это было симуляцией ради того, чтобы понять, подходит ли вам человек.

Конечно, до таких технологий как в сериале ещё далеко, но создаётся впечатление, что мы уже движемся в этом направлении. Теперь, в эру генеративного ИИ, сюжет сериала больше не кажется таким фантастическим как раньше.

Кроме того, уже был пример того, как искусственный интеллект может помочь в поиске пары. Москвич Александр Жадан с помощью ChatGPT познакомился с более 5 000 девушек, причём ИИ вёл всё общение за него. С помощью своего алгоритма Александру удалось познакомиться со своей женой.

Пока что ИИ не справится с поиском идеального партнёра, поскольку он с трудом отличает правду от вымысла. Тем не менее, в приложение «Bumble» уже добавили сгенерированные искусственным интеллектом сообщения для начала знакомства. Возможно, это только начало.

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