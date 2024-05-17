Стало известно, когда выйдет Grand Theft Auto 6 (GTA 6)

Американское издательство «Take-Two Interactive Software Inc.», полностью владеющее компанией Rockstar Games, объявило, что долгожданная игра «Grand Theft Auto VI» выйдет осенью 2025 года. Игра может стать одним из самых прибыльных развлекательных проектов за всю историю.

Компания поделилась своими прогнозами насчёт доходов в последний квартал 2024 года, сузив временное окно выхода игры со всего 2025 года до осени 2025.

Председатель и генеральный директор компании «Take-Two» Штраус Зельник в отчёте пишет следующее:

«Мы уверены, что новый тайтл «Rockstar Games» станет хитом в развлекательной сфере, и наши прогнозы касательно прибыли будут только расти».

Предыдущая часть «Grand Theft Auto V», которая вышла в 2013, достигла результата в рекордные 200 миллионов продаж.

В шестой части легендарной игры действия будут происходить в Leonida (Флорида), а именно в Vice City (Майями). В игре всё-таки будет современный сеттинг, несмотря на слухи. В «Grand Theft Auto: Vice City» (2002) действия происходили в 80-х.

Познакомиться с главными героями Джейсоном и Лусией можно, посмотрев трейлер новой части. Впервые за всё время в игре появится главный персонаж женского пола.

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