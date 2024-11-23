Власти Индонезии запретили продажи iPhone 16 и требуют от Apple более $100 млн

28 октября 2024 года правительство Индонезии заблокировало продажи линейки iPhone 16 на территории Индонезии. Данное решение было принято в следствие принятого закона, согласно которому некоторые смартфоны, реализуемые в стране, должны включать не менее 40% деталей, произведенных на территории страны.

Помимо создания производственных мощностей, которые бы обеспечивали необходимое количество компонентов для смартфонов, закон предлагает и другие пути для получения сертификации. Одним из таких способов является инвестирование в разработку приложений и инновационное развитие.

Для получения сертификации в Индонезии Apple взяла на себя обязательство инвестировать 109,6 миллиона долларов в течение двух лет в развитие научно-исследовательского центра и академий разработчиков на Бали и в Джакарте. Однако по прошествии указанного периода, фактический объем инвестиций составил $94,5 млн.

В результате 11 октября Apple была предупреждена о возможном запрете продаж iPhone 16, а с 28 октября запрет вступил в силу.

5 ноября Apple обратилась в Министерство промышленности с предложением о дополнительных инвестициях в размере 10 миллионов долларов. Однако это предложение не было принято.

19 ноября Apple увеличила предлагаемую сумму до 100 миллионов, но и эта цифра не была одобрена.

В частности, представитель Министерства промышленности Индонезии Фебри Хендри Антони Ариф (Febri Hendri Antoni Arief) заявил:

«Продажи iPhone 16 не могут осуществляться в стране из-за невыполнения Apple Indonesia своих инвестиционных обязательств. С точки зрения правительства, конечно, нам бы хотелось, чтобы объем инвестиций был больше. Да, на текущий момент, мы не можем производить полупроводники, но Apple может закупать их у местных поставщиков. Мы бы поддержали эту инициативу, так как это способствовало бы увеличению занятости в Индонезии»».

Из-за действующего запрета, потребители в Индонезии не имеют возможности приобрести iPhone на территории страны. Однако, если они хотят купить смартфон Apple, то могут выехать за пределы Индонезии и купить его в другом месте, оплатив необходимые таможенные пошлины.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Автор более 5000 статей и инструкций. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос