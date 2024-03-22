Кто такой Артем, в честь которого называют улицы и парки

Во многих городах бывшего Союза есть объекты, связанные с именем некоего Артема: поселки, улицы, парки, скверы, памятники. Например, такие улицы есть в Екатеринбурге, Курске, Новосибирске, Алма-Ате, Минске, Уфе. Неужели все они посвящены обычному мужскому имени, или же был какой-то персонаж, где-то потерявший свою фамилию?

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Кто такой Артем?

Под этим псевдонимом скрывается российский революционер Федор Андреевич Сергеев (1883-1921), успевший проявить себя и в качестве партийного и государственного деятеля молодой страны. Товарищ Артем был близким другом Сталина и Кирова, а в РСДРП(б) он вступил в 18 лет.

Сергеев родился в семье строителя-артельщика, который смог определить сына в реальное училище в Екатеринославе (ныне – Днепр). Молодой человек получил награду за учебу, но в ее ходе познакомился и с нелегальной литературой. А дальше была типичная история российского революционера: участие в демонстрациях, тюрьмы, эмиграция, забастовки, восстания.

В 1917 году Артем вернулся в Россию, активно участвуя в жизни Советской Украины. В 1918 году он основал и возглавил Донецко-Криворожскую советскую республику, а в 1918-1920 годах являлся членом ЦК КП(б) Украины, в 1920 году членом ЦК и ВЦИК. Карьера молодого партийца шла в гору, но он погиб 24 июля 1921 года при испытании аэровагона на пути из Тулы в Москву. Похоронен товарищ Артем в Москве на Красной площади в братской могиле.

Откуда взялся псевдоним Артем?

Биограф Сергеева, писатель Олейник, рассказал, что в молодости тот услышал историю о некоем рабочем Артеме. Он получил тяжелые травмы при работе в шахте и стал разбойником. Конечно же, в народных преданиях Артем грабил только богатых, благородно делясь наживой с бедными.

Нелегальная деятельность требовала скрытности и использования псевдонимов, Сергеев выбрал понравившееся ему имя Артем и пользовался им чуть ли не с 1902 года. И даже в эмиграции, в Австралии, революционер назывался Большим Томом, Артемом и Артимоном.