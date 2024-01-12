Вопрос существования Бога и доказательства его бытия – чуть ли не самый важный для человечества. Ведь это может определять жизнь индивидуума, его стремления, идеалы. Даже в «Мастере и Маргарите» Булгакова Воланд заводит речь со своими новыми знакомыми на Патриарших о доказательствах существования Бога. Берлиоз же и Бездомный категорически опровергли такую возможность. На это Воланд отметил, что в своих размышлениях те повторяют мысли Канта, который тем не менее после опровержений придумал очередное доказательство существования Бога.

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При этом в беседе Воланд упомянул об известных классических доказательствах существования Бога. Так что же, этот вопрос окончательно решен? Но почему тогда остаются сомнения? Кто же автор этих доказательств, и насколько они убедительны?

Что такое вера?

Довольно часто можно услышать мнение, что нельзя не только доказать существование Бога, но и опровергнуть его существование. Оба этих факта недоказуемы. И нельзя сказать, что отсутствие Бога никто не пытался доказать. Взять хотя бы Советский Союз. В огромной стране 70 лет существовал откровенно атеистический режим, он стал частью государственной идеологии.

Страна обладала фантастическими материальными и научными ресурсами. Мы оказались среди победителей Второй Мировой войны, создали ядерное оружие, запустили человека в космос… Но при этом доказать отсутствие Бога так и не удалось. Идеологи режима хотели этого, но за пропагандой атеизма не было никаких реальных доказательств. Все потому, что это в принципе невозможно.

Стало быть, атеисты в своих утверждениях основываются на непроверенных фактах, они опираются не на доказательства, а на слепую веру. Так в чем же тогда принципиальная разница между теми, кто верит в Бога и теми, кто верит в его отсутствие? Обе стороны верят в противоположное, но суть от этого не меняется — они верят! Разве что атеисты предпочитают не афишировать этот факт, а передразнивают верующих, требуя от них доказательств. Подход простой – раз вы не можете предъявить доказательств существования Бога, значит, его нет, и правы атеисты.

Кто такой Бог?

Перед тем, как поговорить о доказательствах существования Бога, давайте же сперва поймем, кого мы вообще называем этим коротким, но ёмким словом? Простое и вместе с тем точное определение называет Бога противоположностью материи, соответственно, его свойства – противоположность хорошо известным нам свойствам материи.

Например, у нее есть свойства относительности, значит Бог – абсолютен. Материя множественна, а Бог – един. Материя ограничена в пространстве и времени, значит Бог – вечен и бесконечен. Материя появилась в результате Большого взрыва, а Бог не обусловлен ничем. Материя движется и меняется, а Бог постоянен и неподвижен. Другими словами Бог – это тот, кто сам будучи не рожденным, не сотворенным и чье появление ничем не обусловлено, порождает, творит и обуславливает все существующее.

Кто такой Фома Аквинский?

Теперь же давайте поговорим о том, кто выступает автором тех самых пяти канонических доказательств существования Бога, упоминаемых Воландом. Речь идет о Фоме Аквинском. Это был один из главных интеллектуалов XIII века, самый авторитетный итальянский философ и теолог своего времени и настоящее интеллектуальное сокровище всей нашей человеческой цивилизации.

Фома Аквинский был очень плодовитым ученым и писателем, но самыми известными его работами стали два фундаментальных труда: «Сумма теологии» и «Сумма философии». Сумма тут – это не математический термин, а литературный жанр, соединяющий в себе признаки научного трактата и энциклопедии. Для XIII века суммы – произведения, в которых автор пытался максимально охватить интересующий его предмет с разных точек зрения разных авторов.

Символично, что Фома – это еще и имя одного из апостолов Христа, известного по прозвищу Неверующий. Тот не верил в воскрешение сына божьего, требуя неопровержимых доказательств и возможности исследовать его раны.

Так и для Фомы, седьмого сына графа Ландольфо Аквинского, его имя оказалось пророческим. Он оказался столь же недоверчивым, как его тезка, и поставил перед собой амбициозную задачу найти объективные доказательства существования Бога. Для Фомы Аквинского недоставало верить только потому, что этого требует церковь.

Он решил опираться не на мнения и веру, а на объективные факты и логику, на то, что можно проверить. Фома Аквинский был очень образованным человеком, поклонником Аристотеля. И именно его научный метод было решено взять для проверки существования Бога. Философ, не прибегая к церковным догматам, лишь на основании доводов логики и человеческого опыта вывел доказательства существования Бога. Причем не одно, а целых пять!

Пять доказательств существования Бога?

Доказательство через движение

Наш опыт говорит о том, что все вокруг нас находится в состоянии постоянного движения. Но что является его источником? Можно предположить, что это просто свойство материи. Но Фома решил, что если материя постоянно движется, то должен существовать и вечный двигатель. Но со временем даже его проекты стали считаться антинаучными. Тогда как объяснить наличие движения? Любой движущийся объект становится таковым в результате воздействия другого объекта. Но тогда кто-то или что-то должно было запустить этот процесс, какой бы длинной не была цепочка передачи движения. И этот самый «первый двигатель» отличается от всех остальным тем, что сам он движение ни от кого не получал, иначе он не был бы «первым двигателем». И что это такое тогда, если не Бог?

Доказательство через производящую причину

Причинно-следственный закон является одним из универсальных законов в философии и логике. Любое событие происходит не случайно, а согласно некоей причине. Потом это событие само может выступать причиной других событий. Фома предложил проследить цепь причин от конца к началу и тем самым прийти к первопричине. Она будет отличаться от всех других, так как у ней нет и не было источника. Стало быть, ее природа нематериальна. И эта первопричина и есть то, что люди называют Богом.

Атеисты пытаются спрятать первопричину, уводя цепочку в бесконечность. Однако сделать это не так и просто. Фома спрашивает, раз нет первой причины, то откуда взялось некое среднее, рожденное впоследствии? Неужели его тоже нет, и вокруг нас нет ничего, ни причин, ни следствий? Во Вселенной есть всё! Значит, была и нематериальная первопричина, то есть Бог.

Доказательство через необходимость

Давайте попробуем предположить, как того требуют атеисты, что нет ничего, кроме материи. Так откуда же и как из первоначальной пустоты появилось хоть что-то? А если ничего не возникло, то что тогда мы видим-слышим и ощущаем? Следовательно, в этом мире есть и нечто нематериальное, которое существовало до появления Вселенной. Собственно говоря, она и родилась только потому, что ее появлению предшествовало нематериальное, то есть Бог.

Доказательство от степеней бытия

Фома обратил внимание на очевидное и наблюдаемое явление: разные уровни совершенства объектов во Вселенной. Можно в качестве очевидного примера привести дерево эволюции. Несложно заметить, что примитивные существа находятся внизу, а вверху расположились самые совершенные, тот же человек. Аристотель составил «лестницу природы», в которой ниже растений располагались минералы. В эту же иерархию можно включить и царство атомов и элементарных частиц. Но выделение менее совершенных и более совершенных форм предполагает наличие некоего эталона, с которым и производится сравнение. У любой иерархии есть вершина. В материальном мире абсолютного совершенства быть не может, так как основное свойство материи – относительность. Абсолютное совершенство следует искать за пределами материи. Нематериальный и абсолютно совершенный объект – это как раз и есть Бог.

Доказательство через целевую причину

Фома смог увидеть, что природные тела и стихии сами по себе лишены познавательной способности. Но при этом они действуют так, как будто преследуют некую цель, куда более высокую, нежели допускает их уровень совершенства. Кажется, будто они делают это целенаправленно, но ведь это невозможно! Единственным объяснением является то, что они делают это не сами по себе и не случайным образом, а направляются кем-то разумным и мыслящим. И если существует то, что направляет все природные вещи к определенной цели, то его и можно называть Богом.

Надо сказать, что и современные ученые начинают приходить к мысли о неслучайности процессов и явлений в природе. Все они словно направлены к некоей цели и даже фундаментальные физические константы имеют как раз такие значения, которые обеспечивают стабильное существование нашего мира и его развитие. Вселенная словно бы специально шла от состояния хаоса к состоянию космоса и появлению в нем высшей формы разума – человека. Говорить об усилиях Бога ученые стесняются, вот только и с другими объяснениями все плохо. Это явление именуют антропным принципом – направленность Вселенной на появление в ней человека. Именно это и имел в виду Фома Аквинский, говоря о пятом доказательстве.

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