Наш желудок — мощная фабрика, которая без устали переваривает самую разнообразную пищу. Активно участвует в этом желудочный сок. Это сложная многосоставная жидкость, в составе которых выделяется мощная своим воздействием соляная кислота. И она настолько концентрированная, что позволяет в теории переваривать даже металл. Такие свойства нашего желудочного сока вызывают даже некую гордость, но остается непонятным, почему же такая агрессивная жидкость не разъедает сам желудок?

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Что представляет собой желудочный сок?

Желудочный сок – сложная по своему составу смесь, которую вырабатывают клетки слизистой оболочки желудка. Главной составляющей этой жидкости является соляная кислота, которая выделяется париетальными клетками фундальных желёз желудка. Соляная кислота отвечает за поддержание нужного уровня кислотности, превращает пепсиногены в пепсины, не дает проникать в организм болезнетворным микроорганизмам, а также осуществляет и другие функции. Концентрация соляной кислоты постоянная – 160 ммоль/л. При этом в разных частях желудочно-кишечного тракта она своя.

Также в состав желудочного сока входят бикарбонаты (они как раз и помогают защитить слизистую желудка от воздействия соляной кислоты), пепсиноген с пепсином, слизь и фермент внутренний фактор. С точки зрения химического состава в литре жидкости 995 г воды, есть там хлориды, сульфаты, фосфаты, гидрокарбонаты, аммиак, белок, мукоиды и азотсодержащие вещества.

За сутки наш организм выделяет около 2 литров желудочного сока, у мужчин секреция больше, как и продукция соляной кислоты. Сам по себе желудочный сок не имеет цвета и запаха, а цветные примеси в нем говорят о разного рода проблемах с пищеварением. В этой жидкости не должно быть и слизи, ее значительное содержание в соке – тоже свидетельство воспалительных заболеваний.

Что означает кислотность желудочного сока

Кислотность желудочного сока – это, фактически, концентрация в нем соляной кислоты. Натощак этот показатель составляет pH 1,5 – 2,0. Для сравнения, в Coca Cola уровень pH это 2,8, а у лимонного сока около 2,0. Такой высокий уровень кислотности желудочного сока помогает расщеплять пищу.

Сама шкала pH колеблется от 0 до 14, чем ниже показатель, тем кислотность сильнее. Серная кислота в аккумуляторах автомобилей имеет показатель pH 0. Жидкости с высокими показателями – щелочи, вода же находится в середине шкалы с pH равным 7. В серной кислоте можно растворить металл и кости, но и желудочный сок не сильно слабее. Правда, для растворения металла потребуется уж слишком много времени, он быстрее выйдет по пищеводу. А вот пластиковые предметы или волосы соляная кислота практически не расщепляет.

Почему желудочный сок не разъедает сам желудок

Дело в том, что стенки желудка защищены специальной оболочкой, слизистой. Ее клетки вырабатывают ферменты, которые напоминают слизь. И эта субстанциям полностью покрывает стенки желудка. В ней содержится как соляная кислота, так и защищающие от неё субстанции. При этом в поверхностных слоях выше концентрация агрессивных пищеварительных ферментов, которые непосредственно воздействуют на пищу. В более глубоких же слоях больше бикарбонатов, которые выступают в роли защитника стенки желудка. Но организм для защиты этого органа пищеварения активирует еще и дополнительные механизмы. Так, соляная кислота не выделяется, пока желудок пустует.

При заболеваниях организма и нарушениях естественных процессов соляная кислота может все же добраться до тканей желудка. Результатом становится гастрит или язва. Может желудочный сок попасть и в пищевод, мы называем это неприятное чувство жжения изжогой. Даже у здорового человека это явление случается, но частое его возникновение приводит к воспалению и эрозии слизистой.