Похоже, Apple намерена дать своим пользователям то, о чем они просят годами. Согласно данным, озвученным авторитетным обозревателем Марком Гурманом из Bloomberg, следующая версия операционной системы — iOS 27 — будет посвящена не погоне за новыми функциями, а масштабной «зачистке» ошибок и фундаментальному улучшению производительности.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Этот же принцип будет распространен и на все основные платформы компании: macOS, iPadOS и watchOS.

В последние годы сообщения о багах в iOS стали привычной частью жизни многих пользователей. Владельцы iPhone, особенно более старых моделей, массово жалуются на быстрый разряд батареи, перегрев устройства, «зависания» интерфейса и подтормаживающую клавиатуру. Масштаб проблемы усугубляется тем, что в мире активно используется около 1,5 миллиарда айфонов. Даже ошибка, затрагивающая всего 0,1% пользователей, портит впечатление полутора миллионам людей.

Стратегический разворот: стабильность вместо новизны

Инсайдеры отмечают, что сейчас инженерные команды Apple проводят настоящую «ревизию» кода. Они выискивают и удаляют устаревшие и избыточные фрагменты, исправляют давние баги и ищут любую возможность для повышения общей отзывчивости системы.

Ключевое отличие подхода к iOS 27 в том, что работа над стабильностью впервые получила приоритет над разработкой новых функций. Это сложная задача: операционные системы Apple — это миллионы строк кода, часть из которых написана более десяти лет назад. Внесение изменений в такие массивы чревато появлением новых, непредсказуемых ошибок, поэтому мелкие неполадки часто остаются без внимания. Сейчас у разработчиков, судя по всему, появился мандат на их точечное устранение.

Разумеется, это не означает полного отказа от инноваций. Ожидается, что весной 2026 года с выходом iOS 26 пользователи увидят обновленную, наделенную искусственным интеллектом Siri. Однако осенний релиз iOS 27 может стать тем долгожданным обновлением, которое заставит старые айфоны «летать», а новые — работать еще стабильнее.

Официальный выход iOS 27, а также сопутствующих обновлений для других устройств, ожидается осенью 2026 года.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос