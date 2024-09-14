Компания Ajax создает такие продукты для умного дома, которые могут как стать частью сложного электронного комплекса, так и с успехом выполнять одну конкретную функцию. Это делает устройства интересными широкому кругу покупателей. Например, беспроводной датчик протечки LeaksProtect пригодится в любом доме.

Не секрет, что коммуникации с водой, особенно на кухне, чаще всего спрятаны. И среагировать на возможную протечку можно с большим опозданием, ликвидируя потом неутешительные последствия. Компания Ajax предлагает установить внутри помещений миниатюрный автономный датчик, которому для работы не требуются ни внешнее питание, ни другие провода. LeaksProtect сможет быстро выявить даже минимальное протекание жидкости, отправить сигнал в хаб для немедленного автоматического закрытия вентилей (чтобы перекрыть воду), а также уведомить владельца о происшествии.

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Беспроводной датчик протечки Ajax LeaksProtect: общие сведения

Сам модуль LeaksProtect является частью системы безопасности Ajax. Датчик представляет собой небольшой плоский квадратик размерами 56 × 56 мм и толщиной 14 мм. Предлагается в белом и черном цветах.

Для подключения к хабу используется специальный защищенный протокол радиосвязи Jeweller, являющийся собственной разработкой компании. Расстояние между узлами может достигать 1 300 метров, если нет на пути преград. Датчик отлично интегрируется в различные сторонние охранные системы. А для его настройки используется мобильное приложение для работающих на базе iOS или Android устройств. Пользователь узнает о событиях с помощью push-нотификаций, SMS-сообщений или даже звонков.

Корпус модуля LeaksProtect создан таким образом, что на его нижней поверхности равномерно разнесены четыре пары контактов для реакции на контакт с жидкостью. Как только хотя бы одна контактная пара прикоснется к воде, датчик тут же отправит сигнал об этом пользователю или охранной компании. И о последующем высыхании LeaksProtect тоже сообщит. При этом датчик всегда находится в активном состоянии, сообщая о проблеме вне зависимости от активности всей охранной системы. Важно еще понимать, что сигнал тревоги подается разово, следующая тревога возможна, когда датчик высохнет и снова намокнет.

Срок работы датчика LeaksProtect от заряда батареек ААА (2 шт.) составляет около 5 лет. Батарейки заменяются достаточно просто.

Конечно, в идеале, датчик протечки Ajax LeaksProtect необходимо использовать совместно с электроклапаном, который при обнаружении протечки мгновенно перекроет воду. Ниже мы расскажем о собственном опыте настройки автоматической защиты от протечки на основе беспроводного датчика протечки Ajax LeaksProtect.

Создание системы автоматического перекрытия воды при протечке на основе беспроводного датчика Ajax LeaksProtect

В настоящее время существует огромное множество вариантов для создания такого сценария. Можно купить готовую систему защиты от протечек и от другого производителя, однако я решил создать рабочее решение на базе устройств Ajax. Продукцией компании Ajax я пользуюсь уже долгие годы — она безупречна в работе, но, к сожалению, стоит недешево.

Алгоритм работы создаваемой системы

Как только контакты датчика протечки Ajax LeaksProtect окажутся намочены, на мобильных устройствах с приложением Ajax, а также из динамика Ajax HomeSiren Ювелир (продается отдельно), подключенного к хабу Ajax Hub2, раздастся звук сирены. Это будет являться сигналом о том, что произошла протечка.

Кроме того, одновременно с этим хаб подаст сигнал о на умную розетку Ajax Socket, которая предварительно настроена на сценарий включения при обнаружении протечки. Сигнал от хаба подаст на розетку напряжение, которое в свою очередь активирует нормально открытый электромагнитный клапан, установленный в трубах и перекроет воду.

После устранения протечки подача воды возобновляется вручную через приложение Ajax. Для этого всего лишь необходимо установить переключатель розетки Ajax Socket в положение «Выключено».

Необходимые устройства в расчете на один стояк водоснабжения

электромеханические клапаны на трубы с холодной и горячей водой – 2 шт;

беспроводной датчик протечки Ajax LeaksProtect – 1 шт (купить);

радиоуправляемая умная розетка Ajax Socket – 1 шт (купить);

хаб Ajax Hub – 1 шт (купить).

Так как в моей квартире размещены два стояка водоснабжения, я приобрел все вышеописанные устройства в двойном количестве за исключением хаба Ajax Hub2 — он может управлять сразу несколькими стояками и множеством сценариев. Кроме того, я приобрел беспроводной динамик Ajax HomeSiren (купить), который помимо мобильных устройств, будет воспроизводить звук сирены (в случае обнаружения протечки).

1. Установка электромагнитных клапанов

В трубы (холодной и горячей воды), входящие в квартиру, были установлены нормально открытые электромагнитные клапаны. В некоторых домах заводится всего один кран с холодной водой (горячая вода нагревается посредством бойлера), в этом случае понадобится лишь один электромагнитный клапан.

Примечание:

– нормально открытый электромагнитный клапан перекрывает воду только при подаче на него напряжения.

– нормально закрытый электромагнитный клапан открывает воду при подаче на него напряжения.

2. Подключение и настройка умной розетки Ajax Socket

Рядом с трубами стояка водоснабжения была размещена умная розетка Ajax Socket, подключенная к сети 220 В.

Для того чтобы подключить розетку к хабу необходимо в мобильном приложении Ajax создать и выбрать комнату, а затем нажать кнопку «+ Добавить устройство», коснуться значка QR-кода и отсканировать QR-код, имеющийся на розетке.

3. Подключение электромагнитных клапанов к радиоуправляемой умной розетке Ajax Socket

Оба клапана были подключены к радиоуправляемой умной розетке Ajax Socket, которая в свою очередь подключалась к сети 220 В, а также к хабу Ajax Hub2.

4. Подключение и настройка датчиков LeaksProtect

В моем случае мы подключили 3 датчика LeaksProtect (на кухне, в туалете и постирочной комнате).

1. Перед тем, как запустить датчик в работу, понадобится установить на ваше мобильное устройство приложения для управления системой Ajax (iOS или Android). В нем вам придется создать учетную запись, затем хаб и создать для него минимум одну комнату.

2. Теперь запустите ваш хаб и проверьте, чтобы он имел доступ к Интернету (через Wi-Fi или кабель Ethernet).

3. В мобильном приложении проверьте, чтобы хаб не находился в состоянии охраны и не начал обновляться.

4. Теперь в приложении Ajax вам надо будет добавить новое устройство.

5. Дайте ему имя, а потом отсканируйте QR-код с LeaksProtect или же внесите вручную указанный на корпусе код. Осталось задать комнату размещения для датчика.

6. После нажатия кнопки «Добавить» начнется обратный отсчет.

7. Включите датчик LeaksProtect, зажав на нем на 3 секунды кнопку питания. Обратите внимание, что она довольно тугая, так что вам придется приложить некие усилия. В момент включения исправный датчик мигнет зеленым светодиодом.

8. Для совершения сопряжения устройство должно располагаться в зоне действия хаба. Запрос на него пойдет в момент включения датчика. Если синхронизация не произошла, то LeaksProtect мигнет светодиодом шесть раз с периодичность раз в секунду, потом быстро мигнет 3 раза и выключится. Теперь его снова можно включать.

9. После подключения датчик можно будет увидеть в списке устройств хаба в приложении.

Стоит отметить, что информация о состоянии батареи датчика обновляется не сразу, а только при следующем опросе устройств. Это происходит раз в 36 секунд.

Обратите внимание, что датчик всегда работает в активном режиме. Если LeaksProtect будет использоваться с централями других производителей, то надо помещать устройство в постоянно активную зону. При этом обязательно проверьте уровень сигнала в рабочем месте. Также важно знать, что максимальное расстояние – это не то, с чем фактически вы будете работать. Оно получено при испытаниях на открытом пространстве. В зависимости от места установки, материала стен, их толщины и прочего будет меняться дальность связи. В реальных условиях стандартных помещений это до 30-40 метров. Перед установкой вы можете проверить уровень сигнала в предполагаемом месте установки. Чтобы датчик работал надежно, сигнал должен быть не хуже среднего уровня.

5. Подключение датчика протечки LeaksProtect к розетке Ajax Socket посредством сценария

Для того чтобы розетка смогла получить сигнал от датчика протечки необходимо создать соответствующий сценарий. Для этого, запустите приложение Ajax и перейдите на вкладку «Комнаты». Выберите необходимую комнату, а затем розетку.

Коснитесь значка «Настройки» с изображением шестеренки в правом верхнем углу экрана. Выберите меню «Сценарии».

Нажмите «+Добавить сценарий». На следующем экране перейдите в категорию «По тревоге» и выберите подключенный датчик протечки (по умолчанию он называется «Leaks»).

6. Проверка работоспособности

Лучшим способом для проверки работоспособности, конечно, является имитация реальной протечки. Для проверки срабатывания датчика, вы можете налить на пол воды и положить в него датчик таким образом, чтобы его контакты коснулись жидкости. Или просто откройте кран с водой и «промойте» датчик.

Как только контакты датчика окажутся намоченными, на датчике протечки появится световая индикация, а на ваших устройствах с приложением Ajax, а также из динамика Ajax HomeSiren (продается отдельно), подключенного к хабу, раздастся звук сирены. Кроме того, одновременно с этим хаб подаст сигнал на розетку Ajax Socket вода в стояке водоснабжения будет перекрыта посредством электромагнитного клапана.



Как посмотреть информацию о датчике протечки LeaksProtect в приложении Ajax

В фирменном приложении во вкладке «Устройства» вы можете получить информацию о состоянии датчика протечки «Leaks». Здесь отображается температура процессора, уровень сигнала, заряд батареи, состояние соединения с хабом, индикация течи, ID устройства и версия его прошивки.

В меню «Настройки» (значок с шестеренкой) вы можете более точно сконфигурировать работу датчика. Тут задается его имя, комната, параметры активации сирены, можно протестировать уровень сигнала, временно отключить датчик или вообще удалить его из системы.

Как и куда установить датчик LeaksProtect?

Вам надо разместить датчик в местах возможной протечки воды рядом с системами водоснабжения или канализации. Уместно будет разместить устройство под ванную, умывальник, стиральную или посудомоечную машину. Надо понимать, что нельзя устанавливать датчик около металлических предметов, которые будут экранировать сигнал или вызывать его затухание, а также на улицах и в условиях крайне высоких или низких температур. Как только вода попадет на контакты, произойдет резкое падение сопротивления между ними и датчик сгенерирует сигнал тревоги. Но перед установкой LeaksProtect стоит проверить.

Для этого коснитесь обеих контактов каким-то влажным предметом – мокрым пальцем, салфеткой или просто положите устройство на мокрую поверхность. LeaksProtect должен отреагировать загоранием на секунду красного светодиода. После окончания теста протрите контакты и установите устройство на место. При снятии тревоги датчик тоже на секунду включит красную индикацию.

На месте установки датчик обычно никак не фиксируется, поэтому его можно случайно сдвинуть. Это приведет к ухудшению связи или к удалению от места протечки. Именно поэтому подобные попытки устройство тоже отслеживает с помощью специального сенсора. Об изменении местоположения датчика сообщит загорание на секунду светодиода и сообщение на приемное устройство. LeaksProtect также уведомит о неплотном своем закрытии (это может случиться после разборки с целью, например, замены батарей).

Не забывайте, что устройство нуждается в техническом обслуживании. Делать его надо не реже, чем раз в 6 месяцев, а лучше – раз в 2-3 месяца, очищая корпус от пыли и грязи. При этом не стоит протирать поверхность LeaksProtect активными веществами: спиртом, ацетоном, растворителем. Помните, что автономность датчика не вечная – своевременно меняйте его батареи. А узнать о необходимости такого обслуживания можно с помощью поступившего на центральный блок уведомления. Открутив нижнюю крышку, можно установить новые батареи формата AAA. Их заряда при ежеминутном опросе датчика хабом должно хватить на 5 лет.

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