Компания Huawei анонсировала Mate XT – первый в мире смартфон, который складывается аж в три раза. Размер внутреннего дисплея в разложенном состоянии составляет аж 10,2 дюймов, а толщина смартфона – всего 3,6 мм.

Смартфон можно складывать по-разному и использовать как 6,4, 7,9, или 10,2-дюймовый гаджет. Одно устройство заменяет сразу смартфон, планшет и планшет побольше.

Габаритные размеры Huawei Mate XT

Сложенный втрое: 73,5 × 156,7 × 12,8 мм;

Сложенный вдвое: 143,0 × 156,7 × 7,45 мм;

Разложенный: 219,0 × 156,7 × 4,75 мм.

Вес устройства составляет 298 грамм.

У Huawei Mate XT система камер из четырёх элементов с основной на 50 Мп. Также есть 12 Мп сверхширокоугольный объектив и телеобъектив с 5.5x зумом. Четвёртый элемент камеры – лазерный автофокус. Спереди у смартфона камера на 8 Мп.

Работает смартфон на самом тонком кремниевом аккумуляторе на 5600 мА·ч и поддерживает быструю 66 Вт зарядку. Скорость беспроводной зарядки составляет 50 Вт. Объём оперативной памяти — 16 ГБ. Доступно три варианта ёмкости хранилища – на 256 ГБ, 512 ГБ и 1024 ГБ.

Huawei Mate XT появится в продаже в Китае с 20 сентября. Стоить смартфон будет от 20 000 юаней (≈ 257 000 рублей). В комплекте со смартфоном вы получаете защитный чехол, автомобильную зарядку, блок питания на 88 Вт, кабель USB-C и даже беспроводные наушники FreeBuds 5.

Смартфон предлагается в двух расцветках: красной и черной.

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