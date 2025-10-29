Apple готовит массовый переход MacBook и iPad на OLED-экраны

Согласно свежим данным, Apple активно тестирует новое поколение своих ключевых устройств с дисплеями OLED. Эта технология, уже хорошо зарекомендовавшая себя в iPhone, iPad Pro и Apple Watch, вскоре придет и в другие продукты компании. Речь идет о будущих версиях MacBook Air, MacBook Pro, iPad Air и iPad mini.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Как разница между технологиями OLED и LCD?

Преимущества OLED дисплеев перед LCD — это фундаментальный скачок в качестве изображения. Если говорить просто, то LCD — это технология «подсветки», а OLED — технология «самосвечения».

Преимущества OLED

1. Идеальный черный цвет и бесконечная контрастность

Это главное преимущество.

OLED : Каждый пиксель сам является источником света и может быть полностью выключен. Когда пиксель не работает, он не светится вообще, что дает абсолютно черный цвет.

: Каждый пиксель сам является источником света и может быть полностью выключен. Когда пиксель не работает, он не светится вообще, что дает абсолютно черный цвет. LCD: Использует постоянную подсветку (обычно светодиодную). Чтобы создать черный цвет, жидкие кристаллы пытаются «блокировать» этот свет, но это получается неидеально. Вы всегда видите легкую «засветку», особенно в темноте, из-за чего черный выглядит как темно-серый.

2. Высокая энергоэффективность

OLED : Потребляет энергию только те пиксели, которые светятся. При показе темной сцены или в интерфейсе с темной темой значительная часть дисплея не потребляет энергию, что экономит заряд батареи.

: Потребляет энергию только те пиксели, которые светятся. При показе темной сцены или в интерфейсе с темной темой значительная часть дисплея не потребляет энергию, что экономит заряд батареи. LCD: Подсветка работает постоянно и потребляет примерно одинаковое количество энергии, независимо от того, что выводится на экран — белая страница или черная.

3. Лучшая скорость отклика и плавность

OLED : Пиксели включаются и выключаются невероятно быстро. Это практически исключает «шлейфы» или смазывание при быстром движении на экране, что критично для игр и просмотра динамичного видео.

: Пиксели включаются и выключаются невероятно быстро. Это практически исключает «шлейфы» или смазывание при быстром движении на экране, что критично для игр и просмотра динамичного видео. LCD: Жидкие кристаллы физически поворачиваются, чтобы пропустить или заблокировать свет. Этот процесс занимает больше времени.

4. Более широкие углы обзора

OLED : Цвета и контрастность практически не искажаются, даже если смотреть на экран под очень большим углом.

: Цвета и контрастность практически не искажаются, даже если смотреть на экран под очень большим углом. LCD: При отклонении от центра часто наблюдается падение контрастности и искажение цветов (например, затемнение или выцветание).

5. Возможность создания гибких и тонких конструкций

OLED-панели сами по себе очень тонкие и не требуют отдельного слоя подсветки. Это позволяет создавать изогнутые, складные или сверхтонкие устройства, что практически невозможно для LCD.

Недостатки OLED-дисплеев

Риск выгорания (Burn-in) : Если статичное изображение (например, логотип новостного канала или элементы интерфейса) постоянно отображается на максимальной яркости, органические материалы пикселей могут деградировать неравномерно. Это может привести к появлению «призрачного» следа на экране. Однако в современных OLED-дисплеях эта проблема активно решается с помощью программных алгоритмов, которые слегка сдвигают статичное изображение и управляют яркостью пикселей.

: Если статичное изображение (например, логотип новостного канала или элементы интерфейса) постоянно отображается на максимальной яркости, органические материалы пикселей могут деградировать неравномерно. Это может привести к появлению «призрачного» следа на экране. Однако в современных OLED-дисплеях эта проблема активно решается с помощью программных алгоритмов, которые слегка сдвигают статичное изображение и управляют яркостью пикселей. Срок службы : Разные цветные органические пиксели стареют с разной скоростью (синие, например, быстрее).

: Разные цветные органические пиксели стареют с разной скоростью (синие, например, быстрее). Цена: Производство OLED-дисплеев все еще дороже, чем производство массовых LCD.

Дорожная карта обновлений: кто первый в очереди?

iPad mini: 2026 год

План Apple выглядит последовательным, но небыстрым. По информации Марка Гурмана из Bloomberg, первым в этом списке получит новый дисплей iPad mini. Его выход с OLED-экраном ожидается уже в 2026 году.

Что еще более интересно, миниатюрный планшет может получить не только новый дисплей, но и усовершенствованную защиту от воды. Инженеры Apple разрабатывают для него акустическую систему, основанную на технологии вибраций. Это инновационное решение позволит полностью отказаться от физических отверстий для динамиков, через которые влага обычно проникает внутрь корпуса. Такой подход отличается от того, что используется в iPhone, где отверстия сохраняются, но тщательно герметизируются.

iPad Air: 2027 год

Следом на OLED должна перейти iPad Air, однако это произойдет не в следующем поколении, а лишь в 2027 году.

MacBook Pro и MacBook Air: 2026-2028 гг

Больше всего придется ждать поклонникам MacBook Air. Разработка OLED-версии самого популярного ноутбука Apple ведется, но ее дебют, по самым оптимистичным прогнозам, состоится лишь в 2028 году. При этом стоит отметить, что компания сначала представит OLED-дисплей в линейке MacBook Pro вместе с чипами M6 Pro/Max, выход которых ожидается в 2026 или 2027 году.

А что с базовым iPad?

Самая доступная модель iPad в обозримом будущем не расстанется с LCD-экраном. Это логично с маркетинговой точки зрения, так как низкая цена остается ключевым преимуществом устройства, и переход на OLED неизбежно сделал бы его значительно дороже.

Стоимость прогресса: во сколько обойдется внедрение OLED-дисплеев для пользователей?

Переход на более совершенную и дорогую технологию дисплеев неизбежно отразится на ценах. Ожидается, что OLED-версия iPad mini будет стоить примерно на $100 дороже текущей модели. Это означает, что стартовая цена устройства может подняться до отметки в $599.

Аналогичный ценовой скачок в будущем вполне вероятен и для iPad Air, что, впрочем, сохранит существующий ценовой разрыв между ним и флагманским iPad Pro.

В заключение

Apple продолжает свою стратегию постепенного распространения премиальных технологий с топовых моделей на более массовые. Пользователям стоит готовиться к тому, что в течение следующих нескольких лет качество изображения на их устройствах выйдет на новый уровень, однако за этот прогресс придется заплатить как временем ожидания, так и деньгами.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос