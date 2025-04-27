Как писать в чат Telegram прямо с экрана блокировки iPhone

27 апреля 2025 |

С появлением iOS 18 пользователи iPhone получили новые возможности кастомизации домашнего экрана, «Пункта управления», а также экрана блокировки. На последнем теперь можно изменять кнопки фонарика и камеры на другие, не менее полезные функции. Например, вы можете одним нажатием отправлять сообщения определенному контакту в «Телеграм» без необходимости открывать само приложение. Ниже я расскажу, как это настроить.

Как писать в чат Telegram прямо с экрана блокировки iPhone

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Эта функция позволит вам быстро отправлять сообщения в чат Telegram ребенку, родителям, супругу, другу или боссу без необходимости запускать приложение.

 

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

1. Запустите приложение «Команды» от Apple. Если вы его случайно удалили, то установить можно по этой ссылке из App Store.

2. Перейдите на вкладку «Быстрые команды», нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу и коснитесь строки поиска.

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

 

3. Введите запрос «Telegram» и в поисковой выдаче выберите пункт «Отправить сообщение».

4. Коснитесь поля «Сообщение», выделенного синим цветом.

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

 

5. Внизу экрана появится строка, в которой свайпом необходимо выбрать «Спрашивать каждый раз».

Примечание: Если нужно отправлять всегда одинаковый текст сообщения, просто введите его вместо слова «Сообщение».

6. Коснитесь поля «Получатели».

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

 

7. Укажите необходимый контакт в Telegram, которому будут отправляться сообщения с экрана блокировки. Нажмите «Готово».

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

На вкладке «Быстрые команды» приложения «Команды» появится созданная команда для отправки сообщения в нужный чат Telegram.

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

Осталось разместить эту команду на экране блокировки iPhone. Для этого:

8. Откройте экран блокировки (заблокируйте iPhone).

9. Нажмите и удерживайте палец на экране, чтобы перейти в режим редактирования, а затем коснитесь кнопки «Настроить».

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

10. Выберите «Экран блокировки».

11. Удалите одну из двух кнопок внизу нажатием значка «».

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

 

12. Коснитесь пустой кнопки с изображением знака «+».

13. В списке элементов управления выберите кнопку «Быстрая команда».

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

 

14. В появившемся меню коснитесь кнопки-ссылки «Выбор».

15. В списке команд выберите «Отправить сообщение» со значком Телеграм.

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

 

16. Коснитесь свободного места на экране и нажмите кнопку «Готово».

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

Все! На экране блокировки появится иконка с изображением значка Телеграм, при нажатии на которую вы можете быстро ввести и отправить сообщение в «телегу» без необходимости запускать сам мессенджер.

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

Как написать в определенный чат Телеграм прямо с экрана блокировки Айфона не открывая приложения?

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Дмитрий Михневич
Дмитрий Михневич
Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто

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