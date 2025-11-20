Apple зарабатывает $2,4 млн на каждого сотрудника, но этого мало для первого места

Принято считать Apple абсолютным чемпионом по эффективности. Новые данные это подтверждают, но с одной оговоркой: компания из Купертино, при всей своей мощи, — не идеальная машина.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Согласно исследованию, Apple генерирует $2,4 млн дохода на каждого сотрудника. Однако в рейтинге технологических гигантов ей достается лишь бронза.

Кто обогнал Apple?

Пальму первенства уверенно держит NVIDIA с результатом $4,4 млн на сотрудника. Компания, чьи процессоры стали символом успеха в эпоху искусственного интеллекта, поражает своей феноменальной прибыльностью. На втором месте оказался Netflix с результатом $4,1 млн.

Почему Apple не на первом месте?

Все дело в бизнес-модели. У Apple есть то, чего практически нет у ее виртуальных соперников, — огромная розничная сеть. Тысячи сотрудников в фирменных магазинах по всему миру обеспечивают клиентам тот самый премиальный опыт. Это сильное конкурентное преимущество, но оно же «утяжеляет» общий штат (около 164 000 человек) и снижает среднюю выручку.

Метрика дохода на сотрудника работает как лакмусовая бумажка. Она показывает, насколько эффективно компания превращает человеческие ресурсы в деньги. Apple, безусловно, виртуоз в этом деле, но ее успех лежит в иной плоскости — в сочетании инноваций с безупречным клиентским сервисом, который не измерить чистой математикой.

Примечательно, что в общеотраслевом зачете первенство одержал отнюдь не технологический гигант, а компания VICI Properties, сдающая в аренду игорные заведения. Что лишний раз доказывает: самый надежный бизнес — сдавать в аренду места, где люди готовы тратить деньги.

🔥 Смотрите также:

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос