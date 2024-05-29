Китайский автогигант BYD Co. (от англ. Build Your Dreams, «построй свои мечты») объявил о выпуске революционной гибридной силовой установки, авто с которой будет способно преодолевать свыше 2 000 километров без подзарядки или дозаправки. Этот технологический прорыв усилит конкуренцию BYD с такими гигантами как Toyota и Volkswagen.

Обновленная технология, призванная увеличить отрыв BYD от конкурентов, будет немедленно внедрена в два новых седана стоимостью менее 100 000 юаней (около 1 250 000 рублей). Новость была объявлена на мероприятии, транслировавшемся в прямом эфире из Китая вечером во вторник 28 мая.

Такой увеличенный запас хода означает, что некоторые гибридные модели BYD смогут проезжать расстояние от Сингапура до Бангкока, от Нью-Йорка до Майами или от Мюнхена до Мадрида на одной зарядке аккумулятора и полном баке. Это достижение стало очередной вехой BYD в снижении расхода топлива с момента выпуска первых гибридов в 2008-ом году.

Базирующийся в Шэньчжэне гигант BYD и так серьезно поменял ситуацию на автомобильном рынке Поднебесной благодаря своей агрессивной ценовой политике. Компания неоднократно шла на существенное снижение ценников на свои модели, временами жертвуя уровнем рентабельности ради наращивания долей рынка. Этот подход позволил BYD существенно потеснить именитых конкурентов и привлечь в свои автосалоны многочисленных покупателей, для которых низкая цена была решающим фактором. Выпуск же новых гибридных моделей с беспрецедентно высоким запасом хода в 2000+ км способен вновь всерьез встряхнуть рынок и разжечь нешуточную ценовую войну. Ведь их автономность и экономичность дают им огромное конкурентное преимущество, которым BYD наверняка не преминет воспользоваться для агрессивного ценообразования. И наступательная стратегия BYD явно приносит свои плоды. На сегодня каждый второй гибридный автомобиль, проданный на гигантском китайском рынке — это «бьюик» от BYD. Столь высокие продажи гибридов красноречиво свидетельствуют о том, насколько решающую роль играют эти модели для финансовых показателей и прибыльности автогиганта.

Увеличение запаса хода на одной заправке вдвое по сравнению с предыдущими гибридами BYD произведет эффект разорвавшейся бомбы на рынке. В компании ожидают, что новинки привлекут как экологически сознательных покупателей в городах, так и любителей путешествий на автомобиле. Ведь теперь они смогут преодолеть огромные расстояния без лишних хлопот с дозаправкой или временной недоступностью зарядной инфраструктуры.

На фоне этого события акции BYD, торгующиеся в Гонконге, подскочили на 4%. И неудивительно — компания вновь продемонстрировала лидерство в области электрификации транспорта и решения проблемы «запаса хода».

Между тем автопроизводители по всему миру пытаются успокоить опасения потребителей касательно ограниченной дальности пробега, предлагая автомобили с меньшим воздействием на окружающую среду. Так, в тот же день Toyota представила прототипы нового поколения двигателей внутреннего сгорания, способных работать на водороде, бензине и других видах топлива, а также от аккумуляторных батарей.

В последние годы автопроизводители ведут активную гонку за увеличение запаса хода своих электромобилей и гибридов. Ликвидация «дальнобойного» барьера рассматривается как один из ключевых факторов для массового перехода потребителей от традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к более экологичным видам транспорта. BYD, опережая конкурентов, еще в начале 2022-го года полностью свернула производство моделей, работающих исключительно на бензине или дизельном топливе. Вместо этого китайский автогигант сосредоточился на наращивании экспортных поставок своих гибридных автомобилей на развивающиеся рынки, где до сих пор относительно слабо развита инфраструктура электрозарядных станций. Первыми флагманами новой гибридной линейки BYD с запредельным запасом хода стали среднеразмерные седаны «Qin L» и «Seal 06» из семейств Dynasty и Ocean соответственно. Их премьера состоялась в апреле текущего года на престижном Пекинском автосалоне и вызвала настоящий фурор среди посетителей. И неудивительно − новые модели BYD демонстрируют поразительные показатели, способные перевернуть устоявшиеся представления об автономности гибридов. В основе невероятной дальнобойности седанов «Qin L» и «Seal 06» лежит инновационная гибридная силовая установка, использующая передовые технологии энергоэффективности и интеллектуального управления. Ее ключевыми компонентами являются емкие аккумуляторные батареи нового поколения, бортовой ДВС последнего семейства и самообучающаяся система прогнозирования движения с функцией предиктивной оптимизации энергобаланса.

Инженеры BYD также основательно потрудились над созданием новой ультраэкономичной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Интеллектуальная система климат-контроля адаптирует работу компрессора и режимы обогрева/охлаждения к текущему энергобалансу автомобиля и предпочтениям пользователей, избегая чрезмерного расхода энергии.

Разумеется, запас хода в 2000+ км был бы невозможен без новейших аккумуляторных батарей BYD со сверхвысокой плотностью энергии. Огромные блоки батарей помещаются под полом автомобилей, что одновременно увеличивает запас хода и снижает центр тяжести для улучшенной управляемости.

В целом, инновационный гибридный привод BYD демонстрирует невероятный уровень системной интеграции, программной оптимизации и продвинутых технологий. По мнению экспертов, новинки способны оказать серьезное влияние на автомобильный рынок, особенно в сегменте семейных седанов D-класса. Один заряд и полный бак топлива — и можно отправляться в путь на тысячи километров без забот!

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