Apple покупает подписку на Gemini у Google за $1 млрд: для чего это нужно?

Крупная сделка между Apple и Google, о которой сообщает издание Bloomberg, раскрывает новые детали их будущего партнерства. Согласно последней информации, компании близки к заключению соглашения, по которому технологии Gemini станут основой обновленного голосового помощника Siri. Его запуск планируется на весну 2026 года.

Apple изначально планировала использовать сторонние модели для решения задачи. Однако после тестирования Gemini, ChatGPT от OpenAI и Claude от Anthropic в начале 2025 года компания сосредоточилась на разработке от Google. Apple надеется использовать эту технологию временно, пока собственные модели не станут достаточно мощными.

Особого внимания заслуживает стоимость контракта. По данным инсайдеров, Apple будет выплачивать Google около 1 миллиарда долларов ежегодно за доступ к специальной версии искусственного интеллекта.

Технические характеристики будущего решения впечатляют. Для Apple разрабатывают модель с 1,2 триллиона параметров, что значительно превосходит текущие разработки компании. Для сравнения: собственная облачная модель Apple имеет 150 миллиардов параметров, а локальная версия для работы на устройствах — всего 3 миллиарда. Такой разрыв показывает, насколько Apple нуждается во внешних технологиях для качественного улучшения Siri.

При этом Google не получит полный контроль над помощником. Модели Gemini будут отвечать за конкретные функции — суммирование информации и планирование сложных задач. Часть возможностей Siri сохранит связь с собственными разработками Apple. Важно, что обработка данных будет происходить на серверах Apple с использованием системы Private Cloud Compute, что гарантирует защиту пользовательской информации.

Это соглашение стало стратегическим шагом Apple, позволяющим быстро усилить Siri без многолетней разработки собственной системы сравнимой мощности. Однако, как отмечают источники, компания не планирует постоянно зависеть от партнерства с Google. Внутренняя команда продолжает работу над собственной облачной моделью с целью достичь триллиона параметров и в будущем полностью заменить стороннее решение.

Таким образом, грядущее обновление Siri станет результатом временного, но важного технологического сотрудничества. Пока Apple развивает собственный ИИ, пользователи получат современного голосового помощника уже в ближайшем будущем.

