Современный человек окружен огромным количеством гаджетов: смартфоны, ноутбуки, планшеты, наушники, смарт-часы. Все они разделяют одну простую истину — без надежной зарядки становятся просто дорогими и бесполезными кусками пластика и металла. Именно поэтому я всегда внимательно подхожу к выбору зарядных устройств, предпочитая модели, сочетающие универсальность, надежность и современные технологии. Сегодня расскажу о новинке, которая реально удивила меня сочетанием идей и реализацией — UGREEN Nexode X605: компактное GaN-зарядное устройство на 65 Вт с выдвижным кабелем USB-C.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Я протестировал эту зарядку в реальных условиях, сравнил с аналогами, оценил детали конструкции и эксплуатации. В этом обзоре поделюсь своими выводами, расскажу о плюсах и минусах, а также приведу жизненные примеры использования.

Купить зарядное устройство UGREEN 65 Вт GaN с выдвижным кабелем USB C (X605)

Содержание статьи

Упаковка и комплектация

Первое впечатление, как известно, формируется с упаковки. Компания UGREEN всегда отличалась аккуратным подходом к оформлению своих продуктов, и X605 (фирменный номер модели) не стал исключением.

Коробка выполнена из плотного картона, на ней указаны все технические характеристики и основные возможности устройства. Комплектация минималистичная: только само зарядное и бумажная документация.

Дизайн и внешний вид

С первого взгляда понятно: перед нами премиум-продукт — продуманный и ориентированный на современного пользователя.

Форма : компактный «кубик» с закругленными краями, хорошо лежит в руке и не занимает много места в сумке.

: компактный «кубик» с закругленными краями, хорошо лежит в руке и не занимает много места в сумке. Материал : качественный пластик с матовым покрытием, устойчивый к царапинам и отпечаткам пальцев. Корпус огнестойкий — соответствует современным стандартам безопасности.

: качественный пластик с матовым покрытием, устойчивый к царапинам и отпечаткам пальцев. Корпус огнестойкий — соответствует современным стандартам безопасности. Вес: 195–198 грамм. Это немного тяжеловато для карманного ношения, но если сравнить с комплектом стандартной зарядки и отдельного кабеля, разницы практически нет.

Главная фишка устройства — это выдвижной кабель. Кабель USB-C длиной 0,7 метра (по факту — около 68 см) аккуратно убирается в корпус, фиксируется магнитом и имеет несколько фиксированных положений. Очень удобно для путешествий и командировок.

Производитель сообщает, что кабель прошел тест на более 25 000 втягиваний и более 10 000 изгибов.

Сбоку размещены два разъема — USB-C и USB-A. Таким образом, одновременно можно заряжать до трех устройств: через выдвижной кабель, через порт USB-C и через USB-A.

Технические характеристики и возможности

Пожалуй, это самая сильная сторона этой зарядки от UGREEN. Здесь реализованы все современные протоколы быстрой зарядки, а благодаря технологии GaN (галлий-нитрид) удалось добиться высокой мощности при миниатюрных размерах.

Основные характеристики

Номер модели : X605

: X605 Входное напряжение : 100–240 В, 50/60 Гц, 1,8 А (универсально для любой страны);

: 100–240 В, 50/60 Гц, 1,8 А (универсально для любой страны); Общая мощность : 65 Вт (суммарно на все порты);

: 65 Вт (суммарно на все порты); Порты: 2 × USB-C (один — встроенный кабель), 1 × USB-A;

2 × USB-C (один — встроенный кабель), 1 × USB-A; Встроенный кабель : USB-C, длина 0,7 м, максимальная мощность 60 Вт (на практике — до 63 Вт);

: USB-C, длина 0,7 м, максимальная мощность 60 Вт (на практике — до 63 Вт); USB-C порт : до 65 Вт, поддержка протоколов PD 3.0, PPS, QC 3.0/2.0, UFCS, SCP, FCP и др.;

: до 65 Вт, поддержка протоколов PD 3.0, PPS, QC 3.0/2.0, UFCS, SCP, FCP и др.; USB-A порт: до 22,5 Вт, поддержка QC 3.0/2.0, SCP, FCP, Apple 2,4 A, Samsung 5 В /2 А и др.

Поддерживаемые протоколы

PD (Power Delivery) — до 65 Вт (на порте), до 60 Вт (на кабеле);

Quick Charge (QC) 3.0/2.0;

Programmable Power Supply (PPS);

UFCS, Apple/Samsung, Huawei SCP/FCP;

AFC, BC1.2 и др.

Распределение мощности при зарядке

Тестирование подтвердило высокую скорость зарядки: за 30 минут аккумулятор моего iPhone 16 Pro Max достиг 53%, а MacBook Air M2 — 50%. Устройство легко справляется с одновременной зарядкой двух гаджетов без значительной потери в скорости.

Нагрев, энергоэффективность и система защиты

Главное преимущество GaN — меньший нагрев при высокой мощности. В обычных (кремниевых) зарядках 65 Вт часто приводят к перегреву, но в X605 ситуация куда лучше.

Реальные замеры при 60-минутной нагрузке получились такими:

Нижняя часть корпуса — около 60°C (при максимальной нагрузке 60 Вт);

— около 60°C (при максимальной нагрузке 60 Вт); Верхняя часть — около 40°C;

— около 40°C; В разъеме USB-A — до 74°C (на максимальной мощности, что встречается редко);

— до 74°C (на максимальной мощности, что встречается редко); В режиме ожидания — потребление менее 0,1 Вт (8 мА), что практически не отражается на счете за электричество.

Безопасность UGREEN Nexode обеспечивают восемь уровней защиты: от перегрева и короткого замыкания до перегрузки по току и напряжению.

Выводы

UGREEN Nexode X605 — это зарядное устройство, которое реально может стать «универсальным солдатом» для путешественника, владельца нескольких гаджетов или просто аккуратного человека, уставшего от куч кабелей и громоздких блоков.

Что понравилось

Надежный бренд ;

; Компактность и универсальность : все в одном корпусе, никаких лишних проводов;

: все в одном корпусе, никаких лишних проводов; Современные технологии : поддержка всех популярных протоколов быстрой зарядки (PD, QC, PPS и др.);

: поддержка всех популярных протоколов быстрой зарядки (PD, QC, PPS и др.); Низкие пульсации : безопасно для самой чувствительной электроники;

: безопасно для самой чувствительной электроники; Удобство в поездках: встроенный кабель, прочный корпус, возможность одновременно заряжать до трех устройств.

Что можно улучшить

Длина кабеля : 68–70 см не всегда достаточно для домашнего использования (например, если розетка далеко от дивана или кровати);

: 68–70 см не всегда достаточно для домашнего использования (например, если розетка далеко от дивана или кровати); Вес: почти 200 г — не критично, но чуть тяжелее самых компактных решений.

UGREEN Nexode X605 — это пример того, каким должно быть современное зарядное устройство: технологичным, универсальным, компактным и безопасным. Я смело рекомендую его всем, кто ценит время, порядок и хочет получить максимум от своих гаджетов.

Алексей Дулуб Страстный исследователь мира технологий, увлеченный изучением новейших гаджетов и научных достижений. Очень люблю делиться знаниями и интересной информацией через свои статьи. Гейминг и техноблогинг — это те две вещи, которым посвящаю каждую свободную минуту Задать вопрос