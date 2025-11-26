По данным аналитического агентства Counterpoint Research, в 2025 году Apple впервые с 2011 года станет крупнейшим производителем смартфонов, обогнав Samsung. Ключевым фактором этого успеха является выпуск iPhone 17.

Продажи новинки оказались сильнее ожиданий. Поставки iPhone в этом году вырастут на 10%, что более чем в два раза превышает темпы роста Samsung (4,6%). В итоге доля Apple на глобальном рынке достигнет 19,4% (Samsung — 18,7%). Особенно впечатляет рост в двух ключевых странах: в США и Китае продажи iPhone 17 показали двузначный рост, а в октябре в Поднебесной и вовсе стали рекордными.

Успех компании объясняется не только удачным продуктом. Сыграли свою роль и внешние факторы: ослабление торговой напряженности между США и Китаем и слабеющий доллар, который сделал технику Apple доступнее на развивающихся рынках.

Как отмечает аналитик Counterpoint Ян Ван, рынок достиг «переломного момента»: миллионы пользователей, купивших смартфоны во время пандемии коронавируса, сейчас как раз готовы к обновлению. При этом только с 2023 года было продано 358 миллионов подержанных айфонов, чьи владельцы — тоже потенциальные клиенты Apple.

Впереди — еще больший отрыв. По прогнозам аналитиков, в 2026 году Apple укрепит лидерство с выходом своего первого складного iPhone и бюджетной модели iPhone 17e. А в 2027 году, к 20-летию устройства, нас ждет самая масштабная смена дизайна за многие годы. Похоже, Samsung придется надолго забыть о первом месте.

