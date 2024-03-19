Ожидается, что 35-я ежегодная конференция разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) традиционно будет запланирована на первую половину 2024 года. Обычно Apple анонсирует даты проведения этого мероприятия ежегодно в конце марта / начале апреля.

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Вероятнее всего Apple объявит о датах проведения WWDC 2024 в течение двух ближайших недель. Этот прогноз основан на предыдущих датах анонсов WWDC от Apple:

2023 — среда, 29 марта

2022 — вторник, 5 апреля

2021 — вторник, 30 марта

2020 — пятница, 13 марта

2019 — четверг, 14 марта

2018 — вторник, 13 марта

2017 — четверг, 16 февраля

2016 — понедельник, 18 апреля

2015 — вторник, 14 апреля

2014 — четверг, 3 апреля

С учетом этих дат, анонс WWDC 2024 может состояться в любое время с вторника, 26 марта, по пятницу, 29 марта, хотя также возможно, что официальное заявление Apple будет отложено на неделю, и даты будут объявлены во вторник, 2 апреля.

Возможные даты проведения WWDC

В последние несколько лет Apple проводила WWDC на первой неделе июня, этот период также является наиболее вероятным и для текущего года.

Наиболее логичным вариантом проведения WWDC, учитывая предыдущие даты, является период с 3 по 7 июня, хотя также возможно использование недели позднее — с 10 по 14 июня.

Предыдущие даты проведения WWDC:

2023 — с 5 по 9 июня

2022 — с 6 по 10 июня

2021 — с 7 по 11 июня

2020 — с 22 по 26 июня

2019 — с 3 по 7 июня

2018 — с 4 по 8 июня

2017 — с 5 по 9 июня

2016 — с 12 по 17 июня

2015 — с 8 по 12 июня

2014 — с 2 по 6 июня

Что покажет Apple на WWDC 2024?

Традиционно в первый день конференции разработчиков WWDC 2024 Apple представит новые версии iOS 18, iPadOS 18, macOS 15, watchOS 11, tvOS 18, HomePod Software 18 и visionOS 2. Первые бета-версии этих обновлений станут доступны разработчикам сразу после вводной презентации. Публичные бета-версии программного обеспечения станут доступными в июле 2024 года.

По слухам в iOS 18 Apple уделит особое внимание искусственному интеллекту. Ожидается появление новых возможностей ИИ по всей операционной системе, и по словам Марка Гурмана из Bloomberg, это может стать одним из самых значительных обновлений, которые мы видели на iPhone за последние годы.

По поводу анонсов нового аппаратного обеспечения в рамках проведения WWDC на данный момент ничего не известно, но вполне вероятно, что Apple представит модернизацию нескольких моделей Mac. Это относится к Mac Studio, Mac mini и Mac Pro, которые до сих пор не получили чипы M3. Возможно, эти обновления будут объявлены на WWDC 2024.