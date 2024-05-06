Если и есть что-то, что поможет бороться с эпидемиями и бактериями, так это вездесущие сенсорные экраны. Люди регулярно прикасаются к дисплеям своих мобильных устройств грязными пальцами. Недавно разработанное медное покрытие TANCS станет отличным антисептиком.

Медь замедляет развитие бактерий, а некоторые виды — уничтожает. Однако этот металл также не пропускает свет и проводит электричество. Оба этих свойства не позволяют использовать медь для покрытия сенсорных экранов.

Испанские инженеры придумали, как сделать медь прозрачным изолятором. Они создали «прозрачную наноструктурированную медную поверхность» (transparent nanostructured copper surface, TANCS). В разработке приняли участие исследователи из Каталонского института ICREA, института ICFO и компании Corning.

Ученые нанесли медную пленку 3,5 нм на подложку из стекла Corning Gorilla Glass. Затем пленка подверглась быстрому термическому отжигу: материал нагревали до температуры почти 400 градусов, держали 10 минут, а затем охлаждали. В итоге медь расслоилась на множество нанометровых медных частиц.

Ученые получили новый вид пленки. Материал не проводит электричество, не искажает цвета — и при этом по-прежнему убивает бактерии. Поверх медной пленки исследователи нанесли диоксид кремния и фторсиланов. Эти вещества обладают водоотталкивающими и олеофобными свойствами.

Антибактериальные характеристики получившегося покрытия оказались выше всех ожиданий. Выяснилось, что за два часа TANCS почти полностью убивает колонию золотистого стафилококка. Эффективность покрытия сохранилась и после воздействия, которое эквивалентно обработке экрана моющими веществами и протиранию в течение нескольких лет.

Прантик Мазумдер (Prantik Mazumder), представитель исследователей компании Corning, подчеркнул, что ученым потребуется время, чтобы новое покрытие попало на прилавки магазинов. Однако, по его словам, уже ясно, что это «шаг в правильном направлении», и в будущем общественные дисплеи получат антибактериальное покрытие.

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