Алиса вместо Siri на iPhone? Apple готовится открыть iOS для сторонних голосовых ассистентов

В третьей бета-версии iOS 26.2 обнаружены признаки грядущих изменений, которые могут перевернуть представление о голосовых помощниках на iPhone. Код системы указывает, что в Японии пользователи получат возможность заменить Siri на сторонние приложения — например, Google Gemini или Amazon Alexa. Для активации альтернативного ассистента достаточно будет привычного долгого нажатия на боковую кнопку.

Этот шаг — прямое следствие нового японского законодательства о конкуренции на рынке мобильного ПО. С декабря 2025 года платформы не смогут навязывать собственные сервисы в ущерб сторонним разработчикам.

Эксперты отмечают, что Европейский союз также может получить аналогичную функциональность благодаря Регламенту о цифровых рынках (DMA). Это задает общий тренд на открытость iOS.

Естественно, возникает вопрос: а что же Россия? Пока функция официально заявлена только для Японии, но прецедент создан. Учитывая, что в настройках Safari уже давно можно установить поиск от Яндекса по умолчанию, логично предположить следующий шаг — интеграцию Алисы на системном уровне. Голосовой помощник от Яндекса уже обладает развитой экосистемой и глубокой интеграцией с российскими сервисами.

