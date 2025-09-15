Как выглядят коробки iPhone 17, iPhone Air и iPhone 17 Pro

Дизайн упаковок новых iPhone — всегда предмет внимания. На этот раз первым им поделился президент T-Mobile Джон Фрайер, опубликовав живые фото коробок моделей iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 за несколько дней до старта продаж.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

В отличие от прошлых лет, Apple не стала раскрывать дизайн коробок через свои экологические отчеты, сделав исключение лишь для программы iPhone Upgrade Program.

А вы коллекционируете коробки от старых iPhone?

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос