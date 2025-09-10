С выходом линейки iPhone 17 Apple продолжает планомерный отказ от физических SIM-карт, расширяя географию стран, где новые смартфоны поддерживают исключительно технологию eSIM. Этот шаг отражает общемировой тренд на цифровизацию и упрощение взаимодействия с сетевыми сервисами.

Подписаться на Яблык в Telegram — только полезные инструкции для пользователей iPhone, iPad и Mac t.me/yablykworld.

Содержание статьи

Cтраны и регионы, где iPhone 17 работает только с eSIM

Согласно официальной информации Apple, в iPhone, изготовленных для следующих рынков будет отсутствовать слот для физической SIM-карты (nano SIM):

Американские Виргинские острова

Бахрейн

Гуам

Канада

Катар

Кувейт

Мексика

ОАЭ

Оман

Саудовская Аравия

США

Япония

Для пользователей в этих регионах это означает необходимость перехода на цифровые SIM-профили — eSIM, активируемые через оператора или сканирование QR-кода.

Почему Apple делает ставку на eSIM?

eSIM (embedded SIM) — это встроенный цифровой аналог SIM-карты, который не требует физического носителя.

Его ключевые преимущества:

Безопасность : eSIM нельзя извлечь из устройства при краже или потере, что снижает риски несанкционированного доступа.

: eSIM нельзя извлечь из устройства при краже или потере, что снижает риски несанкционированного доступа. Удобство : Поддержка до 8 профилей eSIM одновременно позволяет мгновенно переключаться между операторами, что идеально для путешественников.

: Поддержка до 8 профилей eSIM одновременно позволяет мгновенно переключаться между операторами, что идеально для путешественников. Экологичность : Отказ от пластиковых карт сокращает отходы.

: Отказ от пластиковых карт сокращает отходы. Простота активации: Процесс включает сканирование QR-кода или использование приложения оператора.

Технические улучшения благодаря eSIM

Отказ от физического лотка SIM-карты позволил Apple увеличить объем аккумулятора в новых моделях, так как освободившееся пространство было перераспределено под батарею. Это напрямую влияет на автономность устройств. Кроме того, именно отказ от традиционного слота для nano-SIM позволил создать корпус iPhone Air таким тонким (5,6 мм).

Где сохранилась поддержка физических SIM?

Не все рынки полностью перешли на eSIM. Например, в iPhone, созданных для рынков Европы, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура и Южной Кореи, по-прежнему предлагается со слот для nano-SIM вместе с eSIM.

В Китае устройства работают только с nano-SIM, что связано с локальными требованиями регуляторов.

Необходимо отметить, что ультратонкий iPhone Air стал первой моделью, в которой Apple полностью отказалась от физических SIM во всех странах, включая Китай. Это подтверждает глобальную стратегию Apple по переходу на цифровые решения.

Заключение

Переход Apple на eSIM в iPhone 17 — это не просто техническое изменение, а стратегический шаг в сторону будущего мобильной связи. Он сочетает в себе повышенную безопасность, удобство и заботу об окружающей среде. Пользователям в странах, которых коснулось новшество, стоит заранее ознакомиться с процедурой активации eSIM у своего оператора, чтобы беспрепятственно перейти на новую технологию.

P.S. Основано на личном опыте: с 2022 года моим основным устройством является американский iPhone, в котором нет слота для SIM-карты. Я активно использую eSIM: дома в Беларуси подключаю локальных операторов, а для путешествий по Европе, Грузии и Турции открыл для себя сервис Airalo. Это невероятно удобно — подключить цифровую SIM-карту можно буквально за пару минут, не посещая салон связи и не меняя физические карточки.

Кстати, вы можете воспользоваться скидкой в 3 доллара на покупку первого пакета eSIM от Airalo, если примените мой код DZMITR4152 при регистрации или оформлении заказа.

Дмитрий Михневич Создатель и главный редактор yablyk.com. Помогаю разбираться с устройствами Apple с 2009 года. Эксперт по iOS и macOS. Автор более 5000 статей и инструкций для пользователей iPhone, iPad и Mac. Закончил БНТУ. Меломан. В прошлом участник музыкального коллектива. Люблю путешествовать на авто Задать вопрос