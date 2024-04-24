Как включить субтитры при разговорах с Siri на iPhone и iPad?

Разработчики Apple попытались предусмотреть все реальные сценарии работы с голосовым ассистентом Siri. Все же в жизни люди по-разному предпочитают общаться. Кому-то нравится голос Siri, а кто-то стремится работать в тишине. К счастью, с ассистентом можно общаться и в текстовом виде, дополняя им речь или вовсе заменяя ее.

Общение голосом с Siri может стать проблемой. Сам ассистент не всегда хорошо распознает запрос, вы можете не расслышать ответ, да и голос, пусть и приятный, слышать не всегда имеется необходимость. Но эти проблемы так или иначе решаемы – нетрудно отключить голос Siri, дав ей возможность общаться только текстом. Если же вы сами не хотите общаться с ней голосом, то она с радостью будет воспринимать текстовые команды. Общаться с Siri текстом тоже возможно! Наконец, можно работать в некоем промежуточном варианте, дав возможность Siri субтитрами сопровождать как полученный ею запрос, так и сформированный ответ. Пользователю это поможет лучше воспринять информацию, а некорректно распознанный голосовой запрос нетрудно вручную скорректировать перед обработкой.

Как включить субтитры в Siri на iPhone и iPad?

1. На своем устройстве Apple откройте приложение «Настройки».

2. Найдите в списке пункт «Siri и Поиск» и нажмите на него.

3. Среди множества параметров настроек Siri нас интересует меню «Ответы Siri», выберите его.

Яблык в Telegram и YouTube.

4. Здесь надо передвинуть вправо ползунки напротив пунктов «Всегда с субтитрами Siri» и «Всегда с текстом речи».

Вот и вся настройка, теперь голосовое общение с Siri будет дублироваться текстом. Мало того, что вы сможете прочитать ответ, так еще и появится возможность нажать на окно с распознанным текстом вашего запроса и отредактировать его.

🔥 Смотрите также: